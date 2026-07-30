Цены на премиальное жилье в Перми сократились более чем вдвое за год

Цены на квартиры премиум-класса на вторичном рынке Перми сформировались в диапазоне 51,3-67 млн рублей по данным Авито. За год верхняя граница ценового сегмента сократилась более чем вдвое: в июне 2024 года лидером был пентхаус за 85 млн рублей. Большинство текущих предложений concentraciровано в Ленинском районе краевой столицы.

Что входит в пятерку самых дорогих лотов

Самым дорогим на данный момент объектом стала пятикомнатная квартира площадью 222,4 кв. м в ЖК им. Н. Островского, 3 (сдан в 2023 году). Продавец просит 67 млн рублей. В объявлении указано, что в квартире никто не жил, окна выходят в тихий двор, есть три лоджии, прачечная-гардеробная, два санузла и бытовая техника.

Втором по цене (65,9 млн рублей) идет пентхаус свободной планировки в ЖК "Сапфир" по адресу ул. Окулова, 18. Начальная площадь 270 кв. м за счет второго уровня увеличена до 400 кв. м. Из окон открывается вид на Каму, есть выход на общую террасу на 25 этаже. Квартира нуждается в ремонте, техника в стоимость входит.

Третье место занимает трехкомнатная квартира 129,8 кв. м в ЖК "Лазурные купола" (ул. Советская, 3) за 58 млн рублей. Ремонт сделан, есть две лоджии, планировка с кабинетом и кухней-столовой. До набережной — пять минут пешком, дом кирпичный с хорошей шумоизоляцией.

Четвертая позиция — пентхаус с террасой в ЖК "Москва" (ул. Пермская, 33) за 55,9 млн рублей. Площадь 166,1 кв. м, пять комнат, вид на Каму и Театр оперы и балета. Именно этот лот год назад был самым дорогим на рынке и стоил 85 млн рублей — текущая цена ниже почти на 35%.

Замыкает пятерку двухуровневая квартира 151,6 кв. м в ЖК SРАСE (бульвар Гагарина, 67) за 55 млн рублей. На первом уровне — кухня-гостиная, две спальни, гардеробная, санузел; на втором — кабинет, спальня, санузел, постирочная, две гардеробные. Установлена вентиляция с увлажнением, есть возможность поставить камин.

Каждое из предложений может быть снято с продажи в любой момент. Параллельно портал v-kurse.ru фиксирует рост числа квартир в Прикамье, реализуемых за долги собственников.

"Снижение верхней ценовой планки на 50% за год — яркий маркер коррекции сегмента супер-премиум. На высоких ставках по ипотеке и ключевой ставке ЦБ ликвидность объектов за 60-80 млн рублей крайне низка: платежеспособный спрос сфокусирован на более доступных форматах или на новостройках с господдержкой. Продавцы первичного размещения 2023-2024 годов, купивших под инвестиции, сейчас фиксируют убытки в реальных деньгах, снижая ценники до рыночных. Рост реализаций за долги в регионе подтверждает: переоцененная премиальная недвижимость становится токсичным активом для заемщиков", — отметил эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков