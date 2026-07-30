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Зарплаты сварщиков и дальнобойщиков в Кировской области достигли 300 тысяч рублей

Россия » Поволжье » Киров

Сварщики и дальнобойщики в Кировской области получают по 300 тысяч рублей в месяц — в четыре раза выше средней зарплаты

Средняя зарплата в Кировской области по итогам мая 2026 года составила 70,6 тысячи рублей, однако рабочие редких специальностей получают в четыре раза больше. По данным аналитиков hh. ru и SuperJob, лидерами по оплате труда стали сварщики — медианный доход 305 тысяч рублей в месяц, а водители-дальнобойщики категории "Е" получают 280-300 тысяч.

Сварщик за работой
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Сварщик за работой

Топ-10 рабочих специальностей по зарплате в Кировской области (май 2026)

Профессия Максимальная зарплата, тыс. руб.
Сварщики 305 (медиана), вакансии от 264
Водители-дальнобойщики кат. "Е" 280-300
Электромонтажники 160
Монтажники 150
Маляры и штукатуры 136,5
Токары, фрезеровщики, шлифовщики 125
Автослесари, автомеханики, операторы ЧПУ 100
Машинисты 92
Водители (иные категории) 75
Механики 70

По данным SuperJob, в мае 2026 года вакансия водителя-дальнобойщика категории "Е" стала самой высокооплачиваемой в Кирове.

Обрабатывающие производства и финансы тянут вверх среднюю зарплату по области

По отраслям лидируют обрабатывающие производства — средняя зарплата 84 тысячи рублей. Химическая промышленность выплачивает в среднем 111 тысяч рублей, производство металлических изделий — 106,7 тысячи. Финансовый сектор оплачивает труд на 40% выше среднеобластного уровня.

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экономист, эксперт по региональному развитию
Александр Сафонов

Ответы на популярные вопросы

Почему сварщики и дальнобойщики получают больше инженеров?

Дефицит квалифицированных рабочих рук в реальном секторе экономики выше, чем дефицит офисных специалистов. Работодатели платят за дефицитные компетенции и готовность к вахтовому методу или длительным рейсам.

Это медианные зарплаты или "вилки" в вакансиях?

По сварщикам указан медианный показатель 305 тысяч рублей (половина предложений выше, половина — ниже), по остальным специальностям — верхняя граница вилок в открытых вакансиях.

Как соотносятся эти цифры со среднерегиональной зарплатой?

Средняя зарплата 70,6 тысячи рублей формируется по всем отраслям и категориям персонала. Топ-10 рабочих специальностей показывает рыночную цену дефицитных ручных компетенций, которая в 3-4 раза превышает усреднённый показатель.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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