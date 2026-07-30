Зарплаты сварщиков и дальнобойщиков в Кировской области достигли 300 тысяч рублей

Средняя зарплата в Кировской области по итогам мая 2026 года составила 70,6 тысячи рублей, однако рабочие редких специальностей получают в четыре раза больше. По данным аналитиков hh. ru и SuperJob, лидерами по оплате труда стали сварщики — медианный доход 305 тысяч рублей в месяц, а водители-дальнобойщики категории "Е" получают 280-300 тысяч.
|Профессия
|Максимальная зарплата, тыс. руб.
|Сварщики
|305 (медиана), вакансии от 264
|Водители-дальнобойщики кат. "Е"
|280-300
|Электромонтажники
|160
|Монтажники
|150
|Маляры и штукатуры
|136,5
|Токары, фрезеровщики, шлифовщики
|125
|Автослесари, автомеханики, операторы ЧПУ
|100
|Машинисты
|92
|Водители (иные категории)
|75
|Механики
|70
По данным SuperJob, в мае 2026 года вакансия водителя-дальнобойщика категории "Е" стала самой высокооплачиваемой в Кирове.
По отраслям лидируют обрабатывающие производства — средняя зарплата 84 тысячи рублей. Химическая промышленность выплачивает в среднем 111 тысяч рублей, производство металлических изделий — 106,7 тысячи. Финансовый сектор оплачивает труд на 40% выше среднеобластного уровня.
Дефицит квалифицированных рабочих рук в реальном секторе экономики выше, чем дефицит офисных специалистов. Работодатели платят за дефицитные компетенции и готовность к вахтовому методу или длительным рейсам.
По сварщикам указан медианный показатель 305 тысяч рублей (половина предложений выше, половина — ниже), по остальным специальностям — верхняя граница вилок в открытых вакансиях.
Средняя зарплата 70,6 тысячи рублей формируется по всем отраслям и категориям персонала. Топ-10 рабочих специальностей показывает рыночную цену дефицитных ручных компетенций, которая в 3-4 раза превышает усреднённый показатель.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.