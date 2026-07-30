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Семь школ Нижегородской области не откроются к первому сентября

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Семь школ Нижегородской области не откроют двери для учеников 1 сентября. В этих учреждениях всё еще идет капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Школьный класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс

В ведомстве заявляют, что остальные школы успеют завершить работы к началу осени — приемка зданий пройдет в августе. Однако в семи объектах сроки сдвинулись согласно условиям контрактов. Чтобы дети не пропустили занятия, их распределят по другим учебным корпусам или соседним школам.

Школа (объект ремонта) Где будут учиться дети
№ 48 (Нижний Новгород) Школы № 11 им. Г. С. Бересневой и № 135
№ 123 (Нижний Новгород) Второе здание своего учреждения
№ 93 (Нижний Новгород) Школы № 172, № 69 и № 66
№ 76 (Нижний Новгород) Школы № 26 и № 79 им. Н.А. Зайцева
Большемокринская сш (Кстовский район) Здание начальной школы
№ 1 (Кстовский район) Большеельнинская школа и школа № 9
№ 11 (Павлово) Школа № 10

Ситуация с ремонтом контрастирует с запуском новых объектов. К началу учебного года в регионе сдадут две современные школы — одну имени Молева в Дзержинске, другую на улице Луначарского в Боре.

Экспертная проверка:
Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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