Семь школ Нижегородской области не откроются к первому сентября

Семь школ Нижегородской области не откроют двери для учеников 1 сентября. В этих учреждениях всё еще идет капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс

В ведомстве заявляют, что остальные школы успеют завершить работы к началу осени — приемка зданий пройдет в августе. Однако в семи объектах сроки сдвинулись согласно условиям контрактов. Чтобы дети не пропустили занятия, их распределят по другим учебным корпусам или соседним школам.

Школа (объект ремонта) Где будут учиться дети № 48 (Нижний Новгород) Школы № 11 им. Г. С. Бересневой и № 135 № 123 (Нижний Новгород) Второе здание своего учреждения № 93 (Нижний Новгород) Школы № 172, № 69 и № 66 № 76 (Нижний Новгород) Школы № 26 и № 79 им. Н.А. Зайцева Большемокринская сш (Кстовский район) Здание начальной школы № 1 (Кстовский район) Большеельнинская школа и школа № 9 № 11 (Павлово) Школа № 10

Ситуация с ремонтом контрастирует с запуском новых объектов. К началу учебного года в регионе сдадут две современные школы — одну имени Молева в Дзержинске, другую на улице Луначарского в Боре.

Экспертная проверка:

Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова