Семь школ Нижегородской области не откроются к первому сентября

Семь школ Нижегородской области не откроют двери для учеников 1 сентября. В этих учреждениях всё еще идет капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
В ведомстве заявляют, что остальные школы успеют завершить работы к началу осени — приемка зданий пройдет в августе. Однако в семи объектах сроки сдвинулись согласно условиям контрактов. Чтобы дети не пропустили занятия, их распределят по другим учебным корпусам или соседним школам.
|Школа (объект ремонта)
|Где будут учиться дети
|№ 48 (Нижний Новгород)
|Школы № 11 им. Г. С. Бересневой и № 135
|№ 123 (Нижний Новгород)
|Второе здание своего учреждения
|№ 93 (Нижний Новгород)
|Школы № 172, № 69 и № 66
|№ 76 (Нижний Новгород)
|Школы № 26 и № 79 им. Н.А. Зайцева
|Большемокринская сш (Кстовский район)
|Здание начальной школы
|№ 1 (Кстовский район)
|Большеельнинская школа и школа № 9
|№ 11 (Павлово)
|Школа № 10
Ситуация с ремонтом контрастирует с запуском новых объектов. К началу учебного года в регионе сдадут две современные школы — одну имени Молева в Дзержинске, другую на улице Луначарского в Боре.
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