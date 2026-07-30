Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чат-бот в мессенджере МАКС заменит умные остановки в Нижегородской области
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях расширили лимиты ипотеки под 2%
Профилактика электросетей в Астрахани приведет к отключению света 31 июля
Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений
Власти Хакасии начали работу по стабилизации поставок топлива в регион
Администрация Усинского района обновит покрытие мостов через реки Евсявис и Турунъель
Секрет чистых листьев без единой букашки: готовим мощный лавандовый щит для любимого сада
Власти Чебоксар провели плановые работы на теплосетях в Юго-Западном районе
Популяция рыси в Саратовской области выросла до 21 особи

Нижегородский авиазавод приступил к производству узлов для МС-21

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородский авиазавод "Сокол" приступил к производству узлов для пассажирского самолета МС-21. Предприятие вошло в состав кооператоров проекта, за который отвечает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Ткацкий цех
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ткацкий цех

Завод изготовит подкилевой отсек, детали механизации дверей и ряд других комплектующих. Первый подкилевой отсек уже готов: рабочие собрали его из гермоднища и секций, которые поставил ульяновский "Авиастар". После монтажа трубопровода узел отправят на Иркутский авиазавод для финальной сборки самолета.

"В ближайшее время сборка второго подкилевого отсека будет полностью локализована в Нижнем Новгороде", — сообщили в ОАК.

Автоматизация и обучение

Чтобы ускорить выпуск деталей, на "Соколе" смонтировали автоматизированный комплекс для клепки. Оборудование уже приняли в эксплуатацию. Теперь завод переходит к подготовке кадров.

Специалисты ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского проведут двухмесячный курс обучения для операторов автомата. Для тренировок подготовили специальные панели, на которых рабочие отработают режимы клепки перед выходом на полноценный производственный цикл.

Этап реализации Статус/Срок
Подготовка к выпуску отсека С 2023 года
Сборка первого экземпляра 2025 год (завершено)
Обучение персонала на новом оборудовании 2 месяца
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Алтайский край
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Последние материалы
Студент из Санкт-Петербурга оказался пособником мошенников в Новгородской области
Россия и Казахстан согласовали беспошлинные поставки топлива на 2026 год
Хищение выплат для жителей зоны ЧС: прокуратура подала восемь исков
Ипотека больше не приговор: бюджетные города Подмосковья сохранили доступный входной порог
В Краснодаре переустраивают сети на перекрестке улиц им. Фадеева и 1-го Мая
В Омске открыли пункты бесплатной прививки домашних животных от бешенства
Мессенджер Макс заменит бумажные документы для льготного проезда жителей Челябинской области
Молодые жители Дагестана получили 15,7 млн рублей на развитие своих проектов
Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов
Цифровые возможности спорта: в Нижегородской области создадут новые умные площадки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.