Нижегородский авиазавод приступил к производству узлов для МС-21

Нижегородский авиазавод "Сокол" приступил к производству узлов для пассажирского самолета МС-21. Предприятие вошло в состав кооператоров проекта, за который отвечает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ткацкий цех

Завод изготовит подкилевой отсек, детали механизации дверей и ряд других комплектующих. Первый подкилевой отсек уже готов: рабочие собрали его из гермоднища и секций, которые поставил ульяновский "Авиастар". После монтажа трубопровода узел отправят на Иркутский авиазавод для финальной сборки самолета.

"В ближайшее время сборка второго подкилевого отсека будет полностью локализована в Нижнем Новгороде", — сообщили в ОАК.

Автоматизация и обучение

Чтобы ускорить выпуск деталей, на "Соколе" смонтировали автоматизированный комплекс для клепки. Оборудование уже приняли в эксплуатацию. Теперь завод переходит к подготовке кадров.

Специалисты ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского проведут двухмесячный курс обучения для операторов автомата. Для тренировок подготовили специальные панели, на которых рабочие отработают режимы клепки перед выходом на полноценный производственный цикл.

Этап реализации Статус/Срок Подготовка к выпуску отсека С 2023 года Сборка первого экземпляра 2025 год (завершено) Обучение персонала на новом оборудовании 2 месяца