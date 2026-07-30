Чат-бот в мессенджере МАКС заменит умные остановки в Нижегородской области

Центр развития транспортных систем запустил в мессенджере МАКС чат-бот "Транспорт Нижегородской области". Сервис позволяет жителям и гостям региона отслеживать движение автобусов, трамваев и троллейбусов в реальном времени.
Бот определяет ближайшие остановки по геолокации пользователя и рассчитывает время прибытия транспорта до минуты. В меню также доступны интерактивная карта и актуальное расписание маршрутов. Инструмент станет альтернативой "умным" остановкам в тех районах, где такие табло еще не установили.
"Наш чат-бот станет удобным инструментом для ежедневного использования жителями региона. Он поможет отслеживать движение транспорта в реальном времени и сделает поездки удобнее, а работу общественного транспорта — прозрачнее", — пояснил исполняющий обязанности директора Центра развития транспортных систем Александр Бачурин.
На текущий момент функции бота доступны в десяти городах Нижегородской агломерации. В дальнейшем список населенных пунктов области расширят.
|Города с доступом к сервису
|Нижний Новгород, Кстово, Арзамас, Дзержинск, Балахна, Бор, Городец, Заволжье, Богородск, Лысков
Сервис входит в "белый список" сайтов. Чтобы начать работу, нужно ввести название "Транспорт Нижегородской области" в поиске мессенджера МАКС или перейти по ссылке max.ru/transport_nn_bot.
Сейчас бот работает в тестовом режиме. Разработчики просят пользователей присылать предложения по улучшению функционала в сообщество "Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС" во "ВКонтакте".
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.