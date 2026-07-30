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Чат-бот в мессенджере МАКС заменит умные остановки в Нижегородской области

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Центр развития транспортных систем запустил в мессенджере МАКС чат-бот "Транспорт Нижегородской области". Сервис позволяет жителям и гостям региона отслеживать движение автобусов, трамваев и троллейбусов в реальном времени.

Чат-бот Александра
Фото: https://www.mos.ru/news/item/158708073/ by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Чат-бот Александра

Бот определяет ближайшие остановки по геолокации пользователя и рассчитывает время прибытия транспорта до минуты. В меню также доступны интерактивная карта и актуальное расписание маршрутов. Инструмент станет альтернативой "умным" остановкам в тех районах, где такие табло еще не установили.

"Наш чат-бот станет удобным инструментом для ежедневного использования жителями региона. Он поможет отслеживать движение транспорта в реальном времени и сделает поездки удобнее, а работу общественного транспорта — прозрачнее", — пояснил исполняющий обязанности директора Центра развития транспортных систем Александр Бачурин.

Где работает сервис

На текущий момент функции бота доступны в десяти городах Нижегородской агломерации. В дальнейшем список населенных пунктов области расширят.

Города с доступом к сервису
Нижний Новгород, Кстово, Арзамас, Дзержинск, Балахна, Бор, Городец, Заволжье, Богородск, Лысков

Как подключиться

Сервис входит в "белый список" сайтов. Чтобы начать работу, нужно ввести название "Транспорт Нижегородской области" в поиске мессенджера МАКС или перейти по ссылке max.ru/transport_nn_bot.

Сейчас бот работает в тестовом режиме. Разработчики просят пользователей присылать предложения по улучшению функционала в сообщество "Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС" во "ВКонтакте".

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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