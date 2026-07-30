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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях расширили лимиты ипотеки под 2%

Россия » Новороссия

Правительство РФ удвоило финансирование программы льготной ипотеки для новых регионов. На субсидирование ставки и страхование заемщиков выделят 10 млрд рублей вместо запланированных 5 млрд. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит нескольким тысячам семей оформить ипотеку под 2% до конца текущего года.

Пять тысяч рублей
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Пять тысяч рублей

Вице-премьер Марат Хуснуллин получит личное поручение контролировать передачу дополнительных средств, чтобы банки и страховые компании начали работать с новыми лимитами без задержек.

Как работает программа

Льготная ипотека под 2% действует в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Основные условия остаются без изменений:

Параметр Условие
Ставка 2% годовых
Максимальная сумма кредита 6 млн рублей
Первоначальный взнос от 10% стоимости недвижимости
Объект покупки новостройка или дом с земельным участком

Программа распространяется на приобретение жилья в новостройках и индивидуальное жилищное строительство. Страхование жизни, здоровья и самой недвижимости также субсидируется за счет бюджета.

Строительство и спрос в ЛНР

По данным Министерства строительства и ЖКХ ЛНР, в республике сейчас возводится более 600 тыс. кв. м жилья. Заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко сообщила, что строительные компании планируют сдать в эксплуатацию в три раза больше жилья, чем в прошлом году.

С 2023 года по льготной ипотеке жилье приобрели почти три тысячи граждан республики. Удвоение лимитов программы должно ускорить этот темп — дополнительные средства рассчитаны именно на расширение круга заемщиков.

"Удвоение финансирования — это сигнал рынку: спрос на жилье в новых регионах растёт, и государство готова поддержать его системно. Для заемщиков главное — уложиться в лимит 6 млн рублей и найти подходящую новостройку. Банки уже адаптировали продукты под программу, поэтому технических задержек при оформлении быть не должно", — отметил эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.

Что нужно сделать заявителю

  1. Выбрать банк-участник программы (список на сайте ДОМ. РФ или у разработчиков).
  2. Подобрать квартиру в новостройке или дом с участком в пределах 6 млн рублей.
  3. Подать заявку на ипотеку — ставка 2% фиксируется на весь срок кредита.
  4. Оформить страховку (жизнь, здоровье, tille) — она также субсидируется.

Дополнительные 5 млрд рублей уже заложены в бюджет, контроль за их распределением возложен на вице-премьера. Это означает, что банки получат лимиты на новые сделки в ближайшее время.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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