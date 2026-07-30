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Власти Хакасии начали работу по стабилизации поставок топлива в регион

Россия » Сибирь » Абакан

В Хакасии зафиксировали дефицит бензина и рост цен на топливо. По данным местных СМИ, поставки в регион сократились из-за проблем на транспортных магистралях и пустеющих складов.

Бензовоз на дороге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на дороге

Розничные сети начали поднимать стоимость литра в начале месяца. Рост цен объясняют подорожанием импорта и общим рыночным дефицитом. В ряде заправочных станций цена на АИ-92 перешагнула отметку в 45 рублей.

"Цены начали расти еще в начале месяца. Это связано с увеличением стоимости импорта и дефицитом на рынке", — сообщили представители розничных сетей.

Региональные власти заявляют о начале работы по стабилизации поставок, но конкретные сроки исправления ситуации не называют. Для жителей республики проблема стоит особенно остро в периоды пиковых транспортных нагрузок.

Специалисты связывают топливный кризис с совокупностью факторов: от логистических сбоев внутри страны до геополитических ограничений, которые затрудняют снабжение удаленных регионов.

Показатель Значение / Причина
Стоимость АИ-92 (пик) более 45 руб./литр
Срок проблем с ценами около одного месяца
Основные причины сбои на магистралях, пустые склады, импортная стоимость
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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