Власти Хакасии начали работу по стабилизации поставок топлива в регион

В Хакасии зафиксировали дефицит бензина и рост цен на топливо. По данным местных СМИ, поставки в регион сократились из-за проблем на транспортных магистралях и пустеющих складов.
Розничные сети начали поднимать стоимость литра в начале месяца. Рост цен объясняют подорожанием импорта и общим рыночным дефицитом. В ряде заправочных станций цена на АИ-92 перешагнула отметку в 45 рублей.
"Цены начали расти еще в начале месяца. Это связано с увеличением стоимости импорта и дефицитом на рынке", — сообщили представители розничных сетей.
Региональные власти заявляют о начале работы по стабилизации поставок, но конкретные сроки исправления ситуации не называют. Для жителей республики проблема стоит особенно остро в периоды пиковых транспортных нагрузок.
Специалисты связывают топливный кризис с совокупностью факторов: от логистических сбоев внутри страны до геополитических ограничений, которые затрудняют снабжение удаленных регионов.
|Показатель
|Значение / Причина
|Стоимость АИ-92 (пик)
|более 45 руб./литр
|Срок проблем с ценами
|около одного месяца
|Основные причины
|сбои на магистралях, пустые склады, импортная стоимость
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