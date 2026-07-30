Профилактика электросетей в Астрахани приведет к отключению света 31 июля

В Астрахани и четырёх районах области 31 июля запланированы профилактические работы на электросетях. Отключения затрагнут областьной центр, Икрянинский, Ахтубинский, Приволжский и Наримановский районы. Подачу электроэнергии начнут ограничивать с 08:00 утра.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка под одеялом с фонариком

График работ и перечень адресов, где будет отключён свет, опубликованы на сайте администрации и в соцсетях сетевой организации. Жителям рекомендуют заранее зарядить гаджеты, запастись водой и учесть, что в период отключений не будут работать лифты, насосные станции и приборы отопления.

Актуальную информацию об аварийных и плановых отключениях можно отслеживать на интерактивной карте Астраханской области. Если электричество пропало вне графика, нужно звонить в аварийно-диспетчерские службы по телефонам, указанным на сайте "Астрахань.Ру" и в биллинге поставщика.

Профилактика проводится ежегодно перед осенне-зимним периодом, чтобы снизить риск аварий в холода. В прошлом году аналогичные работы проходили по схожему графику — основные жалобы жителей касались кратковременных сбоев в графике, которые устранялись в течение дня.