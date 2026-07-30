Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инфраструктура Кунгурской ледяной пещеры возвращается в госсобственность
МЧС ДНР внедрило металлографический комплекс для анализа причин пожаров
Греция закрыл двери: полностью оплаченные туры не спасли россиян от отказов в визе
Цены на премиальное жилье в Перми сократились более чем вдвое за год
Александр Лукашенко предложил инвестировать в развитие имеющихся компетенций страны
Сахалинская область стала единственным регионом России со статусом углеродной нейтральности
Зарплаты сварщиков и дальнобойщиков в Кировской области достигли 300 тысяч рублей
Домашний фитнес без затрат: как построить сильное тело с помощью четырех базовых упражнений
Снаружи румяные, внутри словно яблочное суфле: эти оладьи покоряют с первого кусочка

Профилактика электросетей в Астрахани приведет к отключению света 31 июля

Россия » Юг » Астрахань

В Астрахани и четырёх районах области 31 июля запланированы профилактические работы на электросетях. Отключения затрагнут областьной центр, Икрянинский, Ахтубинский, Приволжский и Наримановский районы. Подачу электроэнергии начнут ограничивать с 08:00 утра.

Девушка под одеялом с фонариком
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка под одеялом с фонариком

График работ и перечень адресов, где будет отключён свет, опубликованы на сайте администрации и в соцсетях сетевой организации. Жителям рекомендуют заранее зарядить гаджеты, запастись водой и учесть, что в период отключений не будут работать лифты, насосные станции и приборы отопления.

Актуальную информацию об аварийных и плановых отключениях можно отслеживать на интерактивной карте Астраханской области. Если электричество пропало вне графика, нужно звонить в аварийно-диспетчерские службы по телефонам, указанным на сайте "Астрахань.Ру" и в биллинге поставщика.

Профилактика проводится ежегодно перед осенне-зимним периодом, чтобы снизить риск аварий в холода. В прошлом году аналогичные работы проходили по схожему графику — основные жалобы жителей касались кратковременных сбоев в графике, которые устранялись в течение дня.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Военные новости
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
В Брянске реставрируют городскую усадьбу середины XIX века на улице Красноармейской
Брянская область
В Брянске реставрируют городскую усадьбу середины XIX века на улице Красноармейской
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Последние материалы
Студент из Санкт-Петербурга оказался пособником мошенников в Новгородской области
Россия и Казахстан согласовали беспошлинные поставки топлива на 2026 год
Хищение выплат для жителей зоны ЧС: прокуратура подала восемь исков
Ипотека больше не приговор: бюджетные города Подмосковья сохранили доступный входной порог
В Краснодаре переустраивают сети на перекрестке улиц им. Фадеева и 1-го Мая
В Омске открыли пункты бесплатной прививки домашних животных от бешенства
Мессенджер Макс заменит бумажные документы для льготного проезда жителей Челябинской области
Молодые жители Дагестана получили 15,7 млн рублей на развитие своих проектов
Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов
Цифровые возможности спорта: в Нижегородской области создадут новые умные площадки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.