Администрация Усинского района обновит покрытие мостов через реки Евсявис и Турунъель

В Усинском районе до конца осени отремонтируют два моста через реки Евсявис и Турунъель. Сейчас строители меняют дорожное покрытие, чтобы привести конструкции в порядок и продлить их срок службы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вид снизу на бетонный мост

Оба объекта расположены в ключевых транспортных узлах района. Старый слой покрытия износился и перестал отвечать техническим нормам, что создавало риски для водителей и пассажиров. Новое покрытие сделает движение по мостам безопаснее.

Объект Вид работ Срок завершения Мост через р. Евсявис Замена покрытия Осень 2024 года Мост через р. Турунъель Замена покрытия Осень 2024 года

Проект финансируют из федерального бюджета и средств Усинского района. Работы идут по графику, задержек нет.

Для местных жителей, в том числе водителей грузового транспорта и работников лесной отрасли, обновление этих переправ означает более стабильную логистику внутри района. Качественное покрытие предотвращает преждевременный износ мостовых конструкций, особенно в условиях северных перепадов температур.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов