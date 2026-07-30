Администрация Усинского района обновит покрытие мостов через реки Евсявис и Турунъель

В Усинском районе до конца осени отремонтируют два моста через реки Евсявис и Турунъель. Сейчас строители меняют дорожное покрытие, чтобы привести конструкции в порядок и продлить их срок службы.
Оба объекта расположены в ключевых транспортных узлах района. Старый слой покрытия износился и перестал отвечать техническим нормам, что создавало риски для водителей и пассажиров. Новое покрытие сделает движение по мостам безопаснее.
|Объект
|Вид работ
|Срок завершения
|Мост через р. Евсявис
|Замена покрытия
|Осень 2024 года
|Мост через р. Турунъель
|Замена покрытия
|Осень 2024 года
Проект финансируют из федерального бюджета и средств Усинского района. Работы идут по графику, задержек нет.
Для местных жителей, в том числе водителей грузового транспорта и работников лесной отрасли, обновление этих переправ означает более стабильную логистику внутри района. Качественное покрытие предотвращает преждевременный износ мостовых конструкций, особенно в условиях северных перепадов температур.
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