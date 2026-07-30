Популяция рыси в Саратовской области выросла до 21 особи

Популяция рыси в Саратовской области выросла до 21 особи. За последний год число редких хищников увеличилось на троих, сообщает председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов.

Фото: commons.wikimedia.org by Доктор рукиноги, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рысь Гродно 1

В этом году кошки впервые попали в объективы фотоловушек в государственном заказнике "Центральный". До 2024 года присутствие зверя на этой особо охраняемой природной территории не подтверждалось документально.

"Неслучайно этот редкий для нашего региона хищник стал чаще попадаться на фотоловушки в заказнике "Центральный". Хищник в наших краях появился во второй половине 80-х годов прошлого века. В основном это Вольский и Хвалынский районы. Постепенно ареал обитания расширялся. В 2024 году рысь заметили в заказнике, а в прошлом — в Красноармейском районе", — пояснил Александр Гаврилов.

Глава ведомства связывает рост численности с созданием подходящих условий для жизни животных. Тот факт, что рысь пока не проходит по официальным учетам заказника, но фиксируется камерами, свидетельствует об осторожности зверя и начале освоения новой территории.

Биоразнообразие заказника "Центральный"

Помимо рыси, территория стала постоянным местом обитания других видов из Красной книги области. Здесь живут коростель, серая утка, огарь, утка-пеганка и обыкновенная горлица. Особое внимание привлекают орлан-белохвост и другие редкие птицы — они занесены не только в региональный, но и в федеральный список охраняемых видов.

Показатель Значение Общая численность рыси в области 21 особь Количество видов животных в заказнике "Центральный" 43 вида Общая численность животных в заказнике более 10 тысяч особей

Охота на всех перечисленных животных в Саратовской области запрещена.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов