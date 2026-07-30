Популяция рыси в Саратовской области выросла до 21 особи. За последний год число редких хищников увеличилось на троих, сообщает председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов.
В этом году кошки впервые попали в объективы фотоловушек в государственном заказнике "Центральный". До 2024 года присутствие зверя на этой особо охраняемой природной территории не подтверждалось документально.
Глава ведомства связывает рост численности с созданием подходящих условий для жизни животных. Тот факт, что рысь пока не проходит по официальным учетам заказника, но фиксируется камерами, свидетельствует об осторожности зверя и начале освоения новой территории.
Помимо рыси, территория стала постоянным местом обитания других видов из Красной книги области. Здесь живут коростель, серая утка, огарь, утка-пеганка и обыкновенная горлица. Особое внимание привлекают орлан-белохвост и другие редкие птицы — они занесены не только в региональный, но и в федеральный список охраняемых видов.
|Показатель
|Значение
|Общая численность рыси в области
|21 особь
|Количество видов животных в заказнике "Центральный"
|43 вида
|Общая численность животных в заказнике
|более 10 тысяч особей
Охота на всех перечисленных животных в Саратовской области запрещена.
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