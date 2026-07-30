Власти Чебоксар провели плановые работы на теплосетях в Юго-Западном районе

В Юго-Западном районе Чебоксар с 3 по 16 августа пройдут гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей. Работы необходимы для обеспечения надёжного теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Ремонтные работы"

В этот период временно ограничат подачу горыачей воды в домах с центральным отоплением. График работ разделён на два этапа: с 3 по 9 августа специалисты проведут гидравлические испытания — проверку сетей на прочность и плотность под повышенным давлением, с 10 по 16 августа — ремонт и подготовку тепловых сетей к работе. Возобновление горячего водоснабжения запланировано на 17 августа.

Адреса домов, затрагиваемых ограничением, опубликованы в официальных карточках announcements. Если жители обнаружат пар, лужи или разлив воды, просят сообщать в диспетчерскую по телефонам: 8 (8352) 30-31-78, 8 (8352) 24-42-75, 8 (8352) 63-04-11.