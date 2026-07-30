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Власти Крыма расширяют зоны ЧС для ускоренного восстановления инфраструктуры

Россия » Юг » Симферополь

В Красногвардейском районе Крыма зону техногенной чрезвычайной ситуации расширили еще на три населенных пункта. В список вошли села Курганное, Ровное и Удачное.

Электрический обогреватель в интерьере
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Электрический обогреватель в интерьере

Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован. Соответствующие изменения внесли в постановление № 210-п от 30 июля.

"С сегодняшнего дня внесены изменения в постановление администрации Красногвардейского района и включено еще три села в зону техногенной чрезвычайной ситуации", — сообщил Василий Грабован.

Масштабы зоны ЧС в районе растут постепенно: неделю назад список дополнили сразу 17 сел. Параллельно режим ЧС действует в пяти поселках Алуштинского муниципалитета, где жители остались без электричества из-за атак ВСУ.

Общий режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Крыму и Севастополе еще 26 июня. Этот механизм позволяет властям быстрее решать экономические вопросы и перераспределять ресурсы для поддержки пострадавших территорий и инфраструктуры.

Район/Муниципалитет Статус / Новые пункты
Красногвардейский район Добавлены села Курганное, Ровное, Удачное (+17 сел ранее)
Алушта Пять поселков (отсутствие электроэнергии)
Крым и Севастополь Режим ЧС регионального характера с 26 июня

Ответы на популярные вопросы

Зачем вводить режим ЧС в селах?

Это дает администрации возможность использовать резервные фонды, упрощает закупку необходимых материалов и ускоряет проведение ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры без длительных бюрократических процедур.

Как это повлияет на жителей?

Статус зоны ЧС позволяет быстрее направить помощь в конкретные населенные пункты, включая электроснабжение и обеспечение базовых потребностей людей.

Экспертная проверка:
юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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