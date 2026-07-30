Власти Крыма расширяют зоны ЧС для ускоренного восстановления инфраструктуры

В Красногвардейском районе Крыма зону техногенной чрезвычайной ситуации расширили еще на три населенных пункта. В список вошли села Курганное, Ровное и Удачное.
Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован. Соответствующие изменения внесли в постановление № 210-п от 30 июля.
"С сегодняшнего дня внесены изменения в постановление администрации Красногвардейского района и включено еще три села в зону техногенной чрезвычайной ситуации", — сообщил Василий Грабован.
Масштабы зоны ЧС в районе растут постепенно: неделю назад список дополнили сразу 17 сел. Параллельно режим ЧС действует в пяти поселках Алуштинского муниципалитета, где жители остались без электричества из-за атак ВСУ.
Общий режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Крыму и Севастополе еще 26 июня. Этот механизм позволяет властям быстрее решать экономические вопросы и перераспределять ресурсы для поддержки пострадавших территорий и инфраструктуры.
|Район/Муниципалитет
|Статус / Новые пункты
|Красногвардейский район
|Добавлены села Курганное, Ровное, Удачное (+17 сел ранее)
|Алушта
|Пять поселков (отсутствие электроэнергии)
|Крым и Севастополь
|Режим ЧС регионального характера с 26 июня
Это дает администрации возможность использовать резервные фонды, упрощает закупку необходимых материалов и ускоряет проведение ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры без длительных бюрократических процедур.
Статус зоны ЧС позволяет быстрее направить помощь в конкретные населенные пункты, включая электроснабжение и обеспечение базовых потребностей людей.
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