В Орле определили подрядчика для реконструкции скверов на сумму 131,4 млн рублей

В Орле определили подрядчика для благоустройства сквера Танкистов. После нескольких неудачных попыток провести тендер город заключил контракт с компанией ООО "Росстань". Работы начнутся после празднования Дня города.
Сумма контракта составила 131,4 млн рублей, из которых подрядчик получит аванс в размере 30%. Срок завершения всех работ — 11 ноября 2027 года.
Обновление территории коснется и инфраструктуры, и памятных объектов. Рабочие отремонтируют стелы, постамент танка и обновят памятный камень у братской могилы. Отдельно в плане стоит исправить крен фундамента под картой.
Для жителей города сквер станет удобнее за счет новых пешеходных дорожек и установки малых архитектурных форм. Старые покрытия демонтируют. Чтобы пространство стало безопаснее и уютнее, установят систему видеонаблюдения, новое освещение и высадят растения.
|Параметр
|Значение
|Стоимость работ
|131 427 239 руб.
|Срок сдачи
|до 11 ноября 2027 года
|Размер аванса
|30% от суммы контракта
Контракт получила компания ООО "Росстань", созданная в 2010 году. Директором и учредителем фирмы выступает Анатолий Григорьевич Горбатко. За последний год чистая прибыль организации составила 94 тысячи рублей.
Вопрос с подрядчиком решили не с первого раза: предыдущие конкурсы срывались из-за отсутствия заявок или ошибок в документах. Ранее частью работ по ограждению сквера занималась компания из Чечни, но контракт с ней расторгли из-за несоблюдения обязательств.
"Подрядчик приступит к работам после Дня города", — сообщил мэр Орла Юрий Парахин.
Обычно благоустройством в районах Орловской области занимаются местные фирмы или подрядчики из соседней Брянской области, что позволяет более оперативно контролировать качество работ на местах.
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