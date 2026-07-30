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В Орле определили подрядчика для реконструкции скверов на сумму 131,4 млн рублей

Россия » Центр » Орел

В Орле определили подрядчика для благоустройства сквера Танкистов. После нескольких неудачных попыток провести тендер город заключил контракт с компанией ООО "Росстань". Работы начнутся после празднования Дня города.

Осенний парк с беседками и детской площадкой
Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены
Осенний парк с беседками и детской площадкой

Сумма контракта составила 131,4 млн рублей, из которых подрядчик получит аванс в размере 30%. Срок завершения всех работ — 11 ноября 2027 года.

Что изменится в сквере

Обновление территории коснется и инфраструктуры, и памятных объектов. Рабочие отремонтируют стелы, постамент танка и обновят памятный камень у братской могилы. Отдельно в плане стоит исправить крен фундамента под картой.

Для жителей города сквер станет удобнее за счет новых пешеходных дорожек и установки малых архитектурных форм. Старые покрытия демонтируют. Чтобы пространство стало безопаснее и уютнее, установят систему видеонаблюдения, новое освещение и высадят растения.

Параметр Значение
Стоимость работ 131 427 239 руб.
Срок сдачи до 11 ноября 2027 года
Размер аванса 30% от суммы контракта

Кто будет строить

Контракт получила компания ООО "Росстань", созданная в 2010 году. Директором и учредителем фирмы выступает Анатолий Григорьевич Горбатко. За последний год чистая прибыль организации составила 94 тысячи рублей.

Вопрос с подрядчиком решили не с первого раза: предыдущие конкурсы срывались из-за отсутствия заявок или ошибок в документах. Ранее частью работ по ограждению сквера занималась компания из Чечни, но контракт с ней расторгли из-за несоблюдения обязательств.

"Подрядчик приступит к работам после Дня города", — сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Обычно благоустройством в районах Орловской области занимаются местные фирмы или подрядчики из соседней Брянской области, что позволяет более оперативно контролировать качество работ на местах.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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