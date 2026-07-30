Четыре исторических здания в Великом Устюге доступны для покупки по цене от одного рубля

В Великом Устюге на аукционы выставили четыре объекта культурного наследия. Купить каждое здание можно за один рубль, но новый владелец обязан отреставрировать дом и сохранить его исторический облик в сроки, которые пропишут в договоре.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

После завершения работ собственник может использовать площади под бизнес: открыть гостиницу, кафе или магазин. Для восстановления зданий работает программа льготного кредитования от ПАО ДОМ. РФ со ставкой до 9%.

График торгов и объекты

Первый этап аукционов пройдет 1 сентября. На торги выходят два дома:

Дом Пеца (Советский проспект, 61/10). Построен в середине XIX века Христианом Андреевичем Пецем, который возглавлял городскую управу с 1870 по 1876 год.

Построен в середине XIX века Христианом Андреевичем Пецем, который возглавлял городскую управу с 1870 по 1876 год. Дом Соболева (ул. Красная, 82). Двухэтажное деревянное здание с мезонином в стиле позднего классицизма. В 1865 году дом принадлежал купцу Ивану Соболеву.

Второй этап торгов состоится 22 сентября:

Жилой дом (ул. Водников, 19). Здание второй половины XIX века находится в историческом районе, который раньше обслуживал речной порт и судоходство по Сухоне.

Здание второй половины XIX века находится в историческом районе, который раньше обслуживал речной порт и судоходство по Сухоне. Жилой дом (ул. Пушкариха, 15). Особняк середины XIX века с бельведером и симметричным фасадом в стиле позднего классицизма.

Параметр Условия Начальная цена 1 рубль Обязательства владельца Полная реставрация и сохранение памятника Льготный кредит (ДОМ.РФ) Ставка до 9%

Информация об аукционах и условиях кредитования доступна на платформе наследие.дом.рф.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева