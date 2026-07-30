Четыре исторических здания в Великом Устюге доступны для покупки по цене от одного рубля

В Великом Устюге на аукционы выставили четыре объекта культурного наследия. Купить каждое здание можно за один рубль, но новый владелец обязан отреставрировать дом и сохранить его исторический облик в сроки, которые пропишут в договоре.
После завершения работ собственник может использовать площади под бизнес: открыть гостиницу, кафе или магазин. Для восстановления зданий работает программа льготного кредитования от ПАО ДОМ. РФ со ставкой до 9%.
Первый этап аукционов пройдет 1 сентября. На торги выходят два дома:
Второй этап торгов состоится 22 сентября:
|Параметр
|Условия
|Начальная цена
|1 рубль
|Обязательства владельца
|Полная реставрация и сохранение памятника
|Льготный кредит (ДОМ.РФ)
|Ставка до 9%
Информация об аукционах и условиях кредитования доступна на платформе наследие.дом.рф.
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