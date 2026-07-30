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В Пензенской области анализ крови матери на хромосомные нарушения станет бесплатным

Россия » Поволжье » Пенза

Беременные женщины из групп риска в Пензенской области теперь могут пройти неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) бесплатно. Обследование включили в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026 год, оплата пойдет через систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Прием у гинеколога
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Прием у гинеколога

Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева в ходе брифинга в правительстве области.

Технология и точность диагностики

НИПТ определяет внеклеточную ДНК плода через анализ крови матери. Метод безопасен: врачам достаточно обычного забора венозной крови, что исключает риски, присущие инвазивным процедурам. Тест назначают с конца первого триместра беременности независимо от того, сколько детей вынашивает женщина.

Диагностика нацелена на поиск тяжелых хромосомных нарушений: синдромов Дауна, Эдвардса и Патау. По этим патологиям точность исследования достигает 98%.

Параметр Характеристика НИПТ
Способ забора материала Анализ венозной крови матери
Срок проведения С конца первого триместра
Точность по основным патологиям До 98%

Условия получения бесплатного теста

НИПТ не заменяет стандартный скрининг, а служит дополнительным инструментом. Он уточняет вероятность нарушений и помогает подтвердить или исключить диагноз без вреда для здоровья матери и ребенка.

Бесплатное обследование доступно пациенткам, чей первичный скрининг показал средний или высокий риск патологий. Право на тест имеют и те женщины, которые проходят наблюдение в частных клиниках (учреждениях негосударственной формы собственности).

Если тест подтверждает отклонения, план дальнейших действий определяют врачи после дополнительных обследований и консультаций.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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