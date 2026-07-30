В Пензенской области анализ крови матери на хромосомные нарушения станет бесплатным

Беременные женщины из групп риска в Пензенской области теперь могут пройти неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) бесплатно. Обследование включили в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026 год, оплата пойдет через систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева в ходе брифинга в правительстве области.
НИПТ определяет внеклеточную ДНК плода через анализ крови матери. Метод безопасен: врачам достаточно обычного забора венозной крови, что исключает риски, присущие инвазивным процедурам. Тест назначают с конца первого триместра беременности независимо от того, сколько детей вынашивает женщина.
Диагностика нацелена на поиск тяжелых хромосомных нарушений: синдромов Дауна, Эдвардса и Патау. По этим патологиям точность исследования достигает 98%.
|Параметр
|Характеристика НИПТ
|Способ забора материала
|Анализ венозной крови матери
|Срок проведения
|С конца первого триместра
|Точность по основным патологиям
|До 98%
НИПТ не заменяет стандартный скрининг, а служит дополнительным инструментом. Он уточняет вероятность нарушений и помогает подтвердить или исключить диагноз без вреда для здоровья матери и ребенка.
Бесплатное обследование доступно пациенткам, чей первичный скрининг показал средний или высокий риск патологий. Право на тест имеют и те женщины, которые проходят наблюдение в частных клиниках (учреждениях негосударственной формы собственности).
Если тест подтверждает отклонения, план дальнейших действий определяют врачи после дополнительных обследований и консультаций.
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