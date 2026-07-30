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ФАС России пресекла сговор при строительстве мусоросортировочных комплексов и полигонов ТКО

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила и пресекла долгосрочный сговор заказчиков и подрядчиков на рынке строительства объектов по обращению с отходами. По данным ведомства, схема действовала не менее пяти лет — с 2021 года — и позволила участникам картеля получить за счет бюджетов 14,9 млрд рублей. Центральный элемент механизма — концессионные соглашения, которые использовались для легализации отсутствия конкуренции.

Сортировка мусора у контейнера
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сортировка мусора у контейнера

В списке участников сговора фигурируют петербургское ООО "СК "Гидрокор", ООО "Республиканский экологический оператор", а также ряд иных хозяйствующих субъектов и — отдельной строкой — органы власти. ФАС не уточняет, в каких именно регионах реализовывались проекты, однако география интересов названных компаний указывает на межрегиональный масштаб схемы.

Как работала схема

Предметом сговора стали конкурсы на проектно-изыскательские и строительные работы по созданию мусоросортировочных комплексов и полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Для обхода требований закона о защите конкуренции стороны использовали концессионную модель.

Суть подмены: концессия подразумевает привлечение частных инвестиций под возврат через тарифы или платежи заказчика. В выявленных проектах инвестиций не было — строительство велось полностью за счет бюджетных средств. При этом через концессионные соглашения устанавливались необоснованные барьеры для остальных участников рынка, фактически резервируя контракты за заранее определенным кругом лиц.

Показатель Значение
Период действия сговора 2021-2025 гг. (не менее 5 лет)
Сумма полученных средств 14,9 млрд рублей
Источник финансирования Бюджеты (без внебюджетных вложений)
Ключевые участники ООО "СК "Гидрокор" (СПб), ООО "Республиканский экологический оператор", органы власти
Инструмент сговора Концессионные соглашения

"Концессионные соглашения в сфере ТКО часто становятся удобным прикрытием для распределения бюджетных денег без конкурса. Формально это частная инициатива и риск инвестора, а по факту — гарантированная оплата за счет тарифов населения или прямых бюджетных вливаний. Выявленная ФАС схема — классический пример того, как инструмент ВЧИ (взаимодействия государства и частного бизнеса) превращается в канал откачки средств при полной отсутствии конкурентной среды", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

По итогам проверки ФАС России вынесет предписание об устранении нарушений. Виновным грозит административная ответственность в виде штрафов, размер которых определит судебная практика с учетом оборота компаний и ущерба для конкуренции. Ведомство не исключает передачу материалов в правоохранительные органы за признаками коррупционных преступлений при заключении и исполнении указанных концессионных соглашений.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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