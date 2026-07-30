Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила и пресекла долгосрочный сговор заказчиков и подрядчиков на рынке строительства объектов по обращению с отходами. По данным ведомства, схема действовала не менее пяти лет — с 2021 года — и позволила участникам картеля получить за счет бюджетов 14,9 млрд рублей. Центральный элемент механизма — концессионные соглашения, которые использовались для легализации отсутствия конкуренции.
В списке участников сговора фигурируют петербургское ООО "СК "Гидрокор", ООО "Республиканский экологический оператор", а также ряд иных хозяйствующих субъектов и — отдельной строкой — органы власти. ФАС не уточняет, в каких именно регионах реализовывались проекты, однако география интересов названных компаний указывает на межрегиональный масштаб схемы.
Предметом сговора стали конкурсы на проектно-изыскательские и строительные работы по созданию мусоросортировочных комплексов и полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Для обхода требований закона о защите конкуренции стороны использовали концессионную модель.
Суть подмены: концессия подразумевает привлечение частных инвестиций под возврат через тарифы или платежи заказчика. В выявленных проектах инвестиций не было — строительство велось полностью за счет бюджетных средств. При этом через концессионные соглашения устанавливались необоснованные барьеры для остальных участников рынка, фактически резервируя контракты за заранее определенным кругом лиц.
|Показатель
|Значение
|Период действия сговора
|2021-2025 гг. (не менее 5 лет)
|Сумма полученных средств
|14,9 млрд рублей
|Источник финансирования
|Бюджеты (без внебюджетных вложений)
|Ключевые участники
|ООО "СК "Гидрокор" (СПб), ООО "Республиканский экологический оператор", органы власти
|Инструмент сговора
|Концессионные соглашения
"Концессионные соглашения в сфере ТКО часто становятся удобным прикрытием для распределения бюджетных денег без конкурса. Формально это частная инициатива и риск инвестора, а по факту — гарантированная оплата за счет тарифов населения или прямых бюджетных вливаний. Выявленная ФАС схема — классический пример того, как инструмент ВЧИ (взаимодействия государства и частного бизнеса) превращается в канал откачки средств при полной отсутствии конкурентной среды", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
По итогам проверки ФАС России вынесет предписание об устранении нарушений. Виновным грозит административная ответственность в виде штрафов, размер которых определит судебная практика с учетом оборота компаний и ущерба для конкуренции. Ведомство не исключает передачу материалов в правоохранительные органы за признаками коррупционных преступлений при заключении и исполнении указанных концессионных соглашений.
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