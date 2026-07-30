В Советском районе Астрахани расчистят 1,85 гектара под новую застройку

В Советском районе Астрахани расчистят участок площадью 1,85 гектара от ветхого жилья и гаражей под новую застройку. Правительство области утвердило план комплексного развития территории в квадрате улиц Николая Островского, Боевой, Пороховой и Генерала Епишева.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строящиеся здания с кранами

Всего снесут шесть капитальных строений. Самое старое из них — трехэтажный дом на улице Генерала Епишева, 61, построенный в 1960 году; его износ достиг 72%. Также под снос попали два аварийных многоквартирных дома и нежилое здание с гаражом на улице Пороховой.

Объект сноса Адрес / Характеристика Многоквартирный дом ул. Генерала Епишева, 61 (износ 72%) Жилые дома (2 ед.) ул. Пороховой, 14 и 14а Нежилые объекты (2 ед.) ул. Пороховой, 14в и 14г (здание и гараж) Тепловые сети более 3,8 тыс. погонных метров

Что построят на этом месте

На освобожденной площади планируют возвести современные жилые дома и социальную инфраструктуру. Разрешение дает строить многоэтажки высотой до 30 этажей, а коммерческие и общественные здания — до 10 этажей (до 30 метров).

Помимо квартир, здесь могут появиться:

детские сады и школы;

поликлиники и амбулатории;

магазины площадью до 2 тыс. кв. м;

бытовые сервисы и общественные зоны.

Власти установили лимит застройки: жилые объекты могут занять до 70% участка, нежилые — до 60%. При этом минимум 20% территории должны оставить под озеленение.

В результате проекта из города исчезнут 5 264 кв. м ветхого фонда. Вместо него город получит до 38 406 кв. м нового жилого пространства.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов