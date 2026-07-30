Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Греция закрыл двери: полностью оплаченные туры не спасли россиян от отказов в визе
Цены на премиальное жилье в Перми сократились более чем вдвое за год
Александр Лукашенко предложил инвестировать в развитие имеющихся компетенций страны
Сахалинская область стала единственным регионом России со статусом углеродной нейтральности
Зарплаты сварщиков и дальнобойщиков в Кировской области достигли 300 тысяч рублей
Домашний фитнес без затрат: как построить сильное тело с помощью четырех базовых упражнений
Снаружи румяные, внутри словно яблочное суфле: эти оладьи покоряют с первого кусочка
Добывающая промышленность и IT стали самыми высокооплачиваемыми сферами Петербурга
Паводок на реке Тура: уровень воды поднялся до 890 сантиметров

В Советском районе Астрахани расчистят 1,85 гектара под новую застройку

Россия » Юг » Астрахань

В Советском районе Астрахани расчистят участок площадью 1,85 гектара от ветхого жилья и гаражей под новую застройку. Правительство области утвердило план комплексного развития территории в квадрате улиц Николая Островского, Боевой, Пороховой и Генерала Епишева.

Строящиеся здания с кранами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строящиеся здания с кранами

Всего снесут шесть капитальных строений. Самое старое из них — трехэтажный дом на улице Генерала Епишева, 61, построенный в 1960 году; его износ достиг 72%. Также под снос попали два аварийных многоквартирных дома и нежилое здание с гаражом на улице Пороховой.

Объект сноса Адрес / Характеристика
Многоквартирный дом ул. Генерала Епишева, 61 (износ 72%)
Жилые дома (2 ед.) ул. Пороховой, 14 и 14а
Нежилые объекты (2 ед.) ул. Пороховой, 14в и 14г (здание и гараж)
Тепловые сети более 3,8 тыс. погонных метров

Что построят на этом месте

На освобожденной площади планируют возвести современные жилые дома и социальную инфраструктуру. Разрешение дает строить многоэтажки высотой до 30 этажей, а коммерческие и общественные здания — до 10 этажей (до 30 метров).

Помимо квартир, здесь могут появиться:

  • детские сады и школы;
  • поликлиники и амбулатории;
  • магазины площадью до 2 тыс. кв. м;
  • бытовые сервисы и общественные зоны.

Власти установили лимит застройки: жилые объекты могут занять до 70% участка, нежилые — до 60%. При этом минимум 20% территории должны оставить под озеленение.

В результате проекта из города исчезнут 5 264 кв. м ветхого фонда. Вместо него город получит до 38 406 кв. м нового жилого пространства.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Нижегородская область
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Авто
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Новости спорта
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Последние материалы
Студент из Санкт-Петербурга оказался пособником мошенников в Новгородской области
Россия и Казахстан согласовали беспошлинные поставки топлива на 2026 год
Хищение выплат для жителей зоны ЧС: прокуратура подала восемь исков
Ипотека больше не приговор: бюджетные города Подмосковья сохранили доступный входной порог
В Краснодаре переустраивают сети на перекрестке улиц им. Фадеева и 1-го Мая
В Омске открыли пункты бесплатной прививки домашних животных от бешенства
Мессенджер Макс заменит бумажные документы для льготного проезда жителей Челябинской области
Молодые жители Дагестана получили 15,7 млн рублей на развитие своих проектов
Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов
Цифровые возможности спорта: в Нижегородской области создадут новые умные площадки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.