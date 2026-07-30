В Ленинградской области очистили от борщевика Сосновского 15 тысяч гектаров

В Ленинградской области обработали более 15 тысяч гектаров земель от борщевика Сосновского. Итоги промежуточного этапа работ подвел вице-губернатор региона Олег Малащенко на заседании профильного штаба.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщевик

Наибольший объем работ зафиксировали в Ломоносовском, Кировском и Пушкинском районах. Власти планируют расширить географию очистки и охватить остальные территории области.

Показатель Значение Площадь обработанных земель > 15 000 га Районы с максимальным объемом работ Ломоносовский, Кировский, Пушкинский

Сейчас основные усилия сосредоточены на землях государственной собственности. Специалисты используют современные технологии обработки почвы и мониторинг экосистем, чтобы остановить распространение растения.

"Мы видим реальный результат системной работы: когда каждый орган власти выполняет свои функции, мы добиваемся значительных успехов в борьбе с борщевиком", — отметил вице-губернатор Олег Малащенко.

Для усиления контроля объединили работу сельскохозяйственных, экологических и транспортных служб. Совместные действия позволяют быстрее выявлять новые очаги заражения и купировать их до того, как растение захватит соседние участки.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова