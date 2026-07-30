В Ленинградской области очистили от борщевика Сосновского 15 тысяч гектаров

В Ленинградской области обработали более 15 тысяч гектаров земель от борщевика Сосновского. Итоги промежуточного этапа работ подвел вице-губернатор региона Олег Малащенко на заседании профильного штаба.
Наибольший объем работ зафиксировали в Ломоносовском, Кировском и Пушкинском районах. Власти планируют расширить географию очистки и охватить остальные территории области.
|Показатель
|Значение
|Площадь обработанных земель
|> 15 000 га
|Районы с максимальным объемом работ
|Ломоносовский, Кировский, Пушкинский
Сейчас основные усилия сосредоточены на землях государственной собственности. Специалисты используют современные технологии обработки почвы и мониторинг экосистем, чтобы остановить распространение растения.
"Мы видим реальный результат системной работы: когда каждый орган власти выполняет свои функции, мы добиваемся значительных успехов в борьбе с борщевиком", — отметил вице-губернатор Олег Малащенко.
Для усиления контроля объединили работу сельскохозяйственных, экологических и транспортных служб. Совместные действия позволяют быстрее выявлять новые очаги заражения и купировать их до того, как растение захватит соседние участки.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.