В Германию экспортировано 8,89 кг чаги и 1,04 кг иван-чая из Пермского края

Пермский край начал экспорт дикорастущей продукции в Германию. С января по 30 июля 2026 года в страну отправили 8,89 кг чаги и 1,04 кг гранулированного иван-чая (кипрея узколистного). Ранее такие поставки из региона на немецкий рынок не фиксировались.
Последняя партия груза прошла проверку 27 июля. Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю досмотрели 4,85 кг чаги и 1,04 кг иван-чая.
Для подтверждения качества образцы передали в пермский филиал ФГБУ "ВНИИКР". Лабораторный анализ показал отсутствие карантинных вредителей. Продукция соответствует международным фитосанитарным нормам, после чего на партию выдали экспортные сертификаты.
|Товар
|Объем экспорта (кг)
|Чага
|8,89
|Иван-чай (гранулированный)
|1,04
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