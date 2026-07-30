В Германию экспортировано 8,89 кг чаги и 1,04 кг иван-чая из Пермского края

Пермский край начал экспорт дикорастущей продукции в Германию. С января по 30 июля 2026 года в страну отправили 8,89 кг чаги и 1,04 кг гранулированного иван-чая (кипрея узколистного). Ранее такие поставки из региона на немецкий рынок не фиксировались.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain чайные пакетики в огороде

Последняя партия груза прошла проверку 27 июля. Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю досмотрели 4,85 кг чаги и 1,04 кг иван-чая.

Для подтверждения качества образцы передали в пермский филиал ФГБУ "ВНИИКР". Лабораторный анализ показал отсутствие карантинных вредителей. Продукция соответствует международным фитосанитарным нормам, после чего на партию выдали экспортные сертификаты.

Товар Объем экспорта (кг) Чага 8,89 Иван-чай (гранулированный) 1,04