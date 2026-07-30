Новые требования Роспотребнадзора закрыли большинство пляжей в Коми

В Республике Коми большинство традиционных мест отдыха у воды оказались закрыты или не оборудованы к летнему сезону 2026 года. О критической ситуации сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам региона Леонид Носов.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Берег моря

Из более чем 150 привычных мест для купания открыли лишь один официальный пляж и 68 площадок. Около 80 локаций остались без табличек и надзора спасателей. При этом в начале года в регионе уже утонули 33 человека, включая четверых детей; еще 78 человек удалось спасти.

Показатель Значение Всего традиционных мест отдыха у воды более 150 Открытые места и пляжи 69 Места без обслуживания и знаков около 80 Погибшие на воде с начала года 33 человека

Конфликт требований и инфраструктуры

Основной проблемой стало получение разрешений от Роспотребнадзора. В Усть-Куломе и Корткеросе власти не смогли согласовать открытие пляжей из-за новых требований санитарных врачей. В частности, ведомство требует установить фонтанчики с водой, однако вблизи сельских пляжей нет водопровода.

В Корткеросе ситуация осложнилась тем, что после трагедии 2020 года с гибелью детей удалось запустить шесть пляжей. Они работали стабильно шесть лет, но в текущем сезоне разрешение не выдали.

Из-за этого простаивает дорогостоящее оборудование. Республика закупила и передала муниципалитетам 33 передвижных спасательных поста с вышками и лодками. Сейчас эта техника находится на балансе районов, но не работает, так как пляжи официально не открыты.

Риски северных рек

Отсутствие официального статуса у мест отдыха опасно из-за специфики местных водоемов. Леонид Носов пояснил, что реки в Коми имеют песчаное дно, которое постоянно смещается под влиянием сильного течения. На месте привычной мели может внезапно образоваться глубокая яма.

"Мы убедительно просим администрации открывать официальные пляжи, где обследуется дно и стоит спасательная инфраструктура. Погода позволяет отдыхать на территории республики, но безопасных мест нет", — заключил Леонид Носов.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов