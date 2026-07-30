В Дагестане конфисковали оборудование для майнинга криптовалюты в Махачкале

В Махачкале изъяли 41 устройство для майнинга криптовалюты, которые работали с нарушением закона. Оборудование конфисковали, сейчас специалисты проводят проверку.
"Незаконное потребление электроэнергии перегружает сети, что приводит к отключениям света", — сообщил директор "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев.
Проблема скрытого майнинга в республике не нова. Ранее подобные фермы регулярно находили в других регионах Дагестана, чаще всего в Унцукульском районе.
Появление таких "ферм" создает риски для городской инфраструктуры. Майнинг-устройства потребляют огромные объемы энергии, на которые сети не рассчитаны. В результате перегрузки оборудование выходит из строя, а обычные жители остаются без электричества.
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