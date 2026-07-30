В Перми 37 специалистов ликвидируют последствия аварии на линиях электропередачи

В Дзержинском районе Перми энергетики восстановили подачу электричества жителям микрорайона Акулова и части Железнодорожного. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Урал".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Работы на вышке ЛЭП

Авария на линии электропередачи произошла сегодня около 12:00. Из-за сбоя без света остались четыре микрорайона: Акуловский, Железнодорожный, Комсомольский и Пролетарский.

Ремонтные бригады продолжают работу на поврежденном участке. Для ликвидации последствий задействовали 37 специалистов и 11 единиц спецтехники.

Показатель Данные Задействованный персонал 37 человек Спецтехника 11 единиц Время начала сбоя 12:00