В Перми 37 специалистов ликвидируют последствия аварии на линиях электропередачи

В Дзержинском районе Перми энергетики восстановили подачу электричества жителям микрорайона Акулова и части Железнодорожного. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Урал".
Авария на линии электропередачи произошла сегодня около 12:00. Из-за сбоя без света остались четыре микрорайона: Акуловский, Железнодорожный, Комсомольский и Пролетарский.
Ремонтные бригады продолжают работу на поврежденном участке. Для ликвидации последствий задействовали 37 специалистов и 11 единиц спецтехники.
|Показатель
|Данные
|Задействованный персонал
|37 человек
|Спецтехника
|11 единиц
|Время начала сбоя
|12:00
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