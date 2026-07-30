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В Кировской области сформирован запас бензина и дизельного топлива на нефтебазах

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области с 3 августа снимают ограничения на заправку топливом по четным и нечетным номерам. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов по итогам заседания оперативного штаба. Многокилометровые очереди на АЗС сократились до минимума, на многих станциях исчезли полностью.

Очередь машин на заправке ночью
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь машин на заправке ночью

Ситуация нормализовалась благодаря договоренности с "Лукойлом". Поставки бензина выросли с 300 тонн в день (8 июля) до 550 тонн к 30 июля. На нефтебазах региона сформирован необходимый запас, в пути — дополнительные партии.

Вид топлива Запас на базах, т В пути, т
АИ-92 1 500 5 900
АИ-95 1 000 658
Дизель 1 900 ~2 900

Сеть АЗС "Движение" приступила к постепенному снижению цен и обязалась продолжить этот процесс. До полной отмены ограничений на заправках сохранят дежурство сотрудники Росгвардии — они обеспечивали порядок на протяжении всего кризисного периода.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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