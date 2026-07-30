В Кировской области сформирован запас бензина и дизельного топлива на нефтебазах

В Кировской области с 3 августа снимают ограничения на заправку топливом по четным и нечетным номерам. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов по итогам заседания оперативного штаба. Многокилометровые очереди на АЗС сократились до минимума, на многих станциях исчезли полностью.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь машин на заправке ночью

Ситуация нормализовалась благодаря договоренности с "Лукойлом". Поставки бензина выросли с 300 тонн в день (8 июля) до 550 тонн к 30 июля. На нефтебазах региона сформирован необходимый запас, в пути — дополнительные партии.

Вид топлива Запас на базах, т В пути, т АИ-92 1 500 5 900 АИ-95 1 000 658 Дизель 1 900 ~2 900

Сеть АЗС "Движение" приступила к постепенному снижению цен и обязалась продолжить этот процесс. До полной отмены ограничений на заправках сохранят дежурство сотрудники Росгвардии — они обеспечивали порядок на протяжении всего кризисного периода.