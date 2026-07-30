Десятки автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде изменят траектории 1 августа

В Нижнем Новгороде 1 августа временно изменят схемы движения десятков автобусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением "Ночного забега в столице закатов" (18+). Горожанам следует учитывать изменения в графиках и траекториях транспорта.
Первый этап ограничений продлится с 11:00 до 14:00 1 августа. В этот период закроют Нижневолжскую набережную от улицы Широкой до паромной переправы.
Второй, более масштабный этап начнется в 14:00 и продлится до 01:00 2 августа. Перекроют Нижневолжскую набережную от дома №49Б по улице Рождественской до паромной переправы.
|Маршруты
|Новая траектория движения
|№3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 95, 160, 180 и 242
|В сторону нагорной части: через Похвалинский съезд, улицы Маслякова, Ильинскую, Добролюбова, Зеленский съезд и площадь Минина и Пожарского. В обратном направлении: через площадь Минина и Пожарского, Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Ильинскую, Малую Покровскую и Похвалинский съезд.
|№5
|Курсирует только до остановки "Казанский съезд".
|№87
|Схема: ЖК "Торпедо" — Черниговская улица.
|№150
|В обе стороны через Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Ильинскую и Горького.
|№190
|Только до площади Минина и Пожарского.
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