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Десятки автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде изменят траектории 1 августа

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 1 августа временно изменят схемы движения десятков автобусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением "Ночного забега в столице закатов" (18+). Горожанам следует учитывать изменения в графиках и траекториях транспорта.

Фото общественного транспорта
Фото: https://unsplash.com by Kir Rostovsky is licensed under Free
Фото общественного транспорта

График перекрытий и изменения маршрутов

Первый этап ограничений продлится с 11:00 до 14:00 1 августа. В этот период закроют Нижневолжскую набережную от улицы Широкой до паромной переправы.

  • Автобус №5 пойдет от Деловой улицы только до остановки "Казанский съезд".
  • Маршрут №87 сократят до остановки "Улица Рождественская".

Второй, более масштабный этап начнется в 14:00 и продлится до 01:00 2 августа. Перекроют Нижневолжскую набережную от дома №49Б по улице Рождественской до паромной переправы.

Маршруты Новая траектория движения
№3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 95, 160, 180 и 242 В сторону нагорной части: через Похвалинский съезд, улицы Маслякова, Ильинскую, Добролюбова, Зеленский съезд и площадь Минина и Пожарского. В обратном направлении: через площадь Минина и Пожарского, Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Ильинскую, Малую Покровскую и Похвалинский съезд.
№5 Курсирует только до остановки "Казанский съезд".
№87 Схема: ЖК "Торпедо" — Черниговская улица.
№150 В обе стороны через Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Ильинскую и Горького.
№190 Только до площади Минина и Пожарского.

Почему забег перенесли

Изначально спортивное мероприятие планировали провести 18 июля, но дату сдвинули на август из-за матча за Суперкубок России. Организаторы пояснили решение необходимостью обеспечить безопасность трассы и привычную логистику городского праздника.

Транспортный коллапс может усилиться тем, что 1 августа в Нижнем Новгороде пройдет еще одно массовое мероприятие, а также временно приостановят движение трамваев №2.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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