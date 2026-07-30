В Тюменской области возбудили 12 уголовных дел за незаконную вырубку леса

Суды Тюменской области вынесли первые приговоры по уголовным делам о незаконной вырубке леса с начала этого года. Несмотря на то что все осужденные признали вину и выплатили компенсацию за нанесенный ущерб, это не помогло им избежать наказания.
По одному из дел суд назначил штраф, конфисковал бензопилу и всю незаконно заготовленную древесину. В другом случае нарушителя приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком семь месяцев. Еще одно дело сейчас рассматривает суд.
С начала года лесные инспекторы обнаружили 19 случаев незаконных рубок. Общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей.
|Показатель
|Значение
|Всего выявлено рубок
|19
|Общий ущерб
|2,7 млн рублей
|Дела по статье 260 УК РФ
|17
|Возбуждено уголовных дел
|12
На данный момент личность шести нарушителей установили, по остальным случаям поиск продолжается. Еще двое попали под административную ответственность и оплатили назначенные штрафы.
"Добровольное возмещение ущерба может учесть суд как смягчающее обстоятельство, но это не отменяет ни административной, ни уголовной ответственности", — пояснили в департаменте лесного комплекса региона.
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