В Тюменской области возбудили 12 уголовных дел за незаконную вырубку леса

Суды Тюменской области вынесли первые приговоры по уголовным делам о незаконной вырубке леса с начала этого года. Несмотря на то что все осужденные признали вину и выплатили компенсацию за нанесенный ущерб, это не помогло им избежать наказания.

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По одному из дел суд назначил штраф, конфисковал бензопилу и всю незаконно заготовленную древесину. В другом случае нарушителя приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком семь месяцев. Еще одно дело сейчас рассматривает суд.

С начала года лесные инспекторы обнаружили 19 случаев незаконных рубок. Общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей.

Показатель Значение Всего выявлено рубок 19 Общий ущерб 2,7 млн рублей Дела по статье 260 УК РФ 17 Возбуждено уголовных дел 12

На данный момент личность шести нарушителей установили, по остальным случаям поиск продолжается. Еще двое попали под административную ответственность и оплатили назначенные штрафы.

"Добровольное возмещение ущерба может учесть суд как смягчающее обстоятельство, но это не отменяет ни административной, ни уголовной ответственности", — пояснили в департаменте лесного комплекса региона.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов