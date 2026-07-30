Независимые АЗС Томской области возобновляют продажи топлива после простоя

В Томской области начали восстанавливаться поставки топлива на независимые автозаправки, которые простаивали с конца июня. Одновременно с этим Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверяет причины резкого роста цен на бензин.
"На розничном рынке областного центра возобновляют реализацию бензина и дизеля независимые АЗС. Есть обращения жителей по поводу стоимости топлива: его обоснованность рассматривает УФАС", — сообщил губернатор Владимир Мазур.
Кризис с топливом начался в июне, когда многие станции, не входящие в федеральные сети, остались без поставок. Временно прекратили продажу топлива заправки "Газойл", "Татнефть" и G7. Ситуация была особенно острой в Томске: в середине июля из 119 станций работали только 32. Чтобы избежать полного дефицита, региональные власти договаривались с компаниями "Томскнефтепродукт" ("Роснефть") и "Газпромнефть региональные продажи" о поставках топлива местным операторам.
В сельских районах области проблема стоит острее, так как там часто работают только независимые АЗС. В Томском районе из 15 заправок сейчас открыты 10. Данные по остальным муниципалитетам уточняются.
Часть станций уже вернулась в строй, но потребители столкнулись с высокой стоимостью литра. Так, на некоторых АЗС сети "Элке Авто" цена за литр топлива поднялась до 97-99 рублей. Именно эти показатели стали поводом для проверки антимонопольной службы.
|Показатель
|Значение / Статус
|Работающие АЗС в Томске (пик кризиса)
|32 из 119 станций
|Работающие АЗС в Томском районе (сейчас)
|10 из 15 станций
|Цена на бензин (на некоторых локальных АЗС)
|97-99 рублей за литр
Зависимость местных заправок от крупных федеральных поставщиков создает риски для транспортной доступности региона, особенно в отдаленных районах. Когда независимые станции закрываются или завышают цены, жители остаются без альтернатив, что напрямую влияет на стоимость перевозок и снабжение территорий.
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