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Резиденты нефтегазового парка Сахалина создали более 300 рабочих мест для жителей региона

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На Сахалине открылись новые производственные площадки в нефтегазовом индустриальном парке. Объекты запустили для локализации сервисных технологий и материалов, которые нужны для обслуживания шельфовых проектов. Теперь компаниям не придется ждать поставок с материка при возникновении аварийных ситуаций или плановых ремонтов.

Команда разработчиков в офисе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Команда разработчиков в офисе

Площадки посетили губернатор Валерий Лимаренко и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов. Всего резиденты парка уже вложили в развитие инфраструктуры более 6 миллиардов рублей, что позволило создать свыше 300 рабочих мест для жителей региона.

Проしないблема "плеча доставки" и новые сервисы

Одной из главных проблем островной логистики остается время реакции на внештатные ситуации. Доставка критических материалов с материка занимает слишком много времени, что создает риски для работы нефтегазовых объектов.

Свою площадку открыла сервисная компания "Интра Сахалин". Предприятие инвестировало более 600 миллионов рублей в административно-производственный комплекс. Здесь создадут лабораторию по производству композитных материалов — тканей и муфт, которые позволяют восстанавливать трубопроводы без остановки транспортировки ресурсов.

"Логистика на остров сложная, и при возникновении каких-то внештатных ситуаций плечо доставки с материка чрезвычайно длинное. Правительство Сахалинской области помогло нам реализовать этот проект, чтобы мы принципиально сократили время реакции на любые вызовы", — рассказал генеральный директор ООО "Интра Сахалин" Евгений Филиппов.

Параллельно с производством компания планирует запустить учебный центр для подготовки местных кадров.

Логистическую нагрузку возьмет на себя компания "Айлэнд Дженерал Сервисес — Логистика". Она открыла береговую базу, которая станет промежуточным узлом: здесь оборудование будут проверять, консервировать и хранить перед отправкой конечному заказчику. Цифровая система учета позволит партнерам отслеживать свои грузы онлайн.

Ремонт турбин и импортозамещение

Особое внимание уделили "Сахалин Турбина Сервис" — единственному на Дальнем Востоке предприятию по ремонту газовых турбин и теплообменного оборудования. После работ на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 компания перешла к капитальному ремонту иностранных турбин.

В этом году сервис завершил пилотный проект: детали теплообменной секции аппарата воздушного охлаждения масла (АВОМ) заменили на узлы из российских материалов.

Также в парке ведет строительство компания "ВолгаПромАльянс". Она уже заменила иностранных подрядчиков в вопросах свинчивания труб и обслуживания устьевого оборудования. Запуск полноценной ремонтно-производственной базы здесь намечен на 2027 год.

Итоги развития парка

Показатель Значение/Статус
Общие инвестиции резидентов > 6 млрд рублей
Созданные рабочие места > 300
Инвестиции "Интра Сахалин" > 600 млн рублей
Срок запуска базы "ВолгаПромАльянс" 2027 год

"После ввода санкций мы приняли вызов и успешно справляемся с решением задачи… обеспечиваем условия для развития суверенных технологий в нефтегазовой отрасли", — отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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