Археолога Саратова нашли костяную зубную щетку и керамику XX века в Укеке

Археологи в средневековом поселении Укек обнаружили предметы быта XX века, которые оказались в слоях грунта поверх золотоордынских построек. Среди находок — костяная зубная щетка и фрагмент фарфоровой тарелки с советским лозунгом.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Археологические раскопки

Специалисты начали раскопки с верхних горизонтов, где сохранились следы более поздних периодов истории поселка. Там они нашли керамическую фигурку пупса начала прошлого столетия и зубную щетку из кости со стертыми щетинками.

Особый интерес для историков представляет осколок тарелки из агитационного фарфора. На нем сохранилась надпись: "Общественное питание под огонь рабочей самокритики".

"Подобные предметы посуды выпускали только для внутреннего использования на предприятиях общепита во время советских идеологических кампаний. В свободную продажу они не поступали", — пояснили археологи.

Предметы передадут в фонды Саратовского областного музея краеведения.