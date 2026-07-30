Археолога Саратова нашли костяную зубную щетку и керамику XX века в Укеке

Археологи в средневековом поселении Укек обнаружили предметы быта XX века, которые оказались в слоях грунта поверх золотоордынских построек. Среди находок — костяная зубная щетка и фрагмент фарфоровой тарелки с советским лозунгом.
Специалисты начали раскопки с верхних горизонтов, где сохранились следы более поздних периодов истории поселка. Там они нашли керамическую фигурку пупса начала прошлого столетия и зубную щетку из кости со стертыми щетинками.
Особый интерес для историков представляет осколок тарелки из агитационного фарфора. На нем сохранилась надпись: "Общественное питание под огонь рабочей самокритики".
"Подобные предметы посуды выпускали только для внутреннего использования на предприятиях общепита во время советских идеологических кампаний. В свободную продажу они не поступали", — пояснили археологи.
Предметы передадут в фонды Саратовского областного музея краеведения.
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