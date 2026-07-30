Курская область заняла третье место в рейтинге качества российских дорог

Курская область вошла в тройку регионов России с наибольшим качеством дорог федерального и регионального значения. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости. Первое место заняла Ивановская область — там нормативным требованиям соответствует более 94% дорог. Второе место у Севастополя с показателем 90%. Курская область набрала 89,5% и расположилась на третьей строчке.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорога через поле

В среднем по стране качественных дорог — 75%. То есть в Курской области этот показатель выше на почти 15 процентных пунктов. Хорошие дороги означают меньшие расходы на ремонт транспорта, быстрее доставку продукции с полей и заводов, надежнее работу скорой помощи и пожарных. Для сельских районов это особенно важно: гравийка и ямы часто решают, доехать ли учитель в школу, приедет ли врач на вызов, вывезет ли фермер урожай вовремя. Рейтинг составлен по данным Росстата за 2023 год. Учитывались только автомобильные дороги федерального и регионального значения. Местные проезды, дворовые территории и подъездные пути в расчёт не входили.