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Средняя зарплата в Коми в мае 2026 года достигла 114,4 тысячи рублей

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В мае 2026 года средняя начисленная зарплата в Республике Коми достигла 114,4 тысячи рублей. После вычета подоходного налога (НДФЛ) сумма "на руки" составила 99,6 тысячи рублей.

Девушка с заработной платой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка с заработной платой

По данным Комистата, майский показатель вырос на 5,2% по сравнению с маем прошлого года. Однако рост номинальных цифр не означает реального увеличения доходов: за счет инфляции реальная зарплата в этот период снизилась на 0,7%.

В апреле средние выплаты были заметно ниже — около 103,3 тысячи рублей. За первые пять месяцев 2026 года средний показатель составил 103 тысячи рублей, что на 8,9% выше уровня прошлого года. С учетом инфляции фактический прирост доходов за этот период составил всего 2,3%.

Распределение доходов по отраслям

Наибольшие выплаты получают специалисты добывающей промышленности. Для водителя или инженера на карьере или шахте доход будет существенно выше среднего по региону. В тройку лидеров также вошли транспортники и финансисты.

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Отрасль Средняя зарплата (январь-май 2026)
Добыча полезных ископаемых 203,3 тыс. руб.
Транспортировка и хранение 163,2 тыс. руб.
Финансы и страхование 117 тыс. руб.
Оптовая торговля 66,8 тыс. руб.
Риелторская деятельность 66,5 тыс. руб.
Розничная торговля 61,5 тыс. руб.

Динамика доходов в разных секторах экономики различается. Сильнее всего выплаты выросли в общепите и гостиничном бизнесе (+17,7%), оптовой торговле (+15,5%) и энергетике (+15%). В то же время доходы научных работников сократились на 6,2%.

"Реальная зарплата (то есть скорректированная на инфляцию) снизилась — на 0,7%", — сообщил Комистат.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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