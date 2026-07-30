Средняя зарплата в Коми в мае 2026 года достигла 114,4 тысячи рублей

В мае 2026 года средняя начисленная зарплата в Республике Коми достигла 114,4 тысячи рублей. После вычета подоходного налога (НДФЛ) сумма "на руки" составила 99,6 тысячи рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка с заработной платой

По данным Комистата, майский показатель вырос на 5,2% по сравнению с маем прошлого года. Однако рост номинальных цифр не означает реального увеличения доходов: за счет инфляции реальная зарплата в этот период снизилась на 0,7%.

В апреле средние выплаты были заметно ниже — около 103,3 тысячи рублей. За первые пять месяцев 2026 года средний показатель составил 103 тысячи рублей, что на 8,9% выше уровня прошлого года. С учетом инфляции фактический прирост доходов за этот период составил всего 2,3%.

Распределение доходов по отраслям

Наибольшие выплаты получают специалисты добывающей промышленности. Для водителя или инженера на карьере или шахте доход будет существенно выше среднего по региону. В тройку лидеров также вошли транспортники и финансисты.

Отрасль Средняя зарплата (январь-май 2026) Добыча полезных ископаемых 203,3 тыс. руб. Транспортировка и хранение 163,2 тыс. руб. Финансы и страхование 117 тыс. руб. Оптовая торговля 66,8 тыс. руб. Риелторская деятельность 66,5 тыс. руб. Розничная торговля 61,5 тыс. руб.

Динамика доходов в разных секторах экономики различается. Сильнее всего выплаты выросли в общепите и гостиничном бизнесе (+17,7%), оптовой торговле (+15,5%) и энергетике (+15%). В то же время доходы научных работников сократились на 6,2%.

"Реальная зарплата (то есть скорректированная на инфляцию) снизилась — на 0,7%", — сообщил Комистат.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов