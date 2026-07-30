В Оренбурге арестовано 11 автомобилей для обеспечения исполнения решений судов

Судебные приставы Оренбурга арестовали 11 автомобилей владельцев, которые не исполняют решения судов по взысканию долгов. Сообщается об этом на сайте СУФССП по Оренбургской области.
В списке изъятого транспорта — исключительно отечественные автомобили: ВАЗ-21099 (две единицы), 2107, 2110, 2112, 2114, 2115, а также пять внедорожников семейства Niva — 21213, 21214, 21215, 21216 и 21217. Один из "девяток" не был зарегистрирован в ЕГРН, на него наложен арест по решению суда для обеспечения исполнения решения.
Параллельно с наложением арестов приставы проверили наличие у должников иного имущества, подлежащего взысканию, и провалидировали документы, подтверждающие основания задолженностей. В ведомстве отмечают, что подобные рейды станут регулярными: давление на недобросовестных плательщиков нарастает.
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