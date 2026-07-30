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В Оренбурге арестовано 11 автомобилей для обеспечения исполнения решений судов

Россия » Поволжье » Оренбург

Судебные приставы Оренбурга арестовали 11 автомобилей владельцев, которые не исполняют решения судов по взысканию долгов. Сообщается об этом на сайте СУФССП по Оренбургской области.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

В списке изъятого транспорта — исключительно отечественные автомобили: ВАЗ-21099 (две единицы), 2107, 2110, 2112, 2114, 2115, а также пять внедорожников семейства Niva — 21213, 21214, 21215, 21216 и 21217. Один из "девяток" не был зарегистрирован в ЕГРН, на него наложен арест по решению суда для обеспечения исполнения решения.

Параллельно с наложением арестов приставы проверили наличие у должников иного имущества, подлежащего взысканию, и провалидировали документы, подтверждающие основания задолженностей. В ведомстве отмечают, что подобные рейды станут регулярными: давление на недобросовестных плательщиков нарастает.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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