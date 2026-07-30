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Движение в Кемерове ограничат от улицы Красноармейской до Демьяна Бедного

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемерове с вечера среды до утра пятницы перекроют движение по улице 50 лет Октября. Ограничения введут на участке от улицы Красноармейской до улицы Демьяна Бедного, в районе кинотеатра "Космос".

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Движение полностью заблокируют с 20:00 31 июля и восстановят к 06:00 3 августа. В СГК Кузбасса сообщили, что перекрытие необходимо для ремонта теплосети — на данном участке обнаружили дефект.

Сроки работ выбрали так, чтобы основные сложности с проездом пришлись на выходные дни. Это позволит избежать транспортного коллапса в центре города в будни, когда нагрузка на дорогу максимальна.

Параметр Детали
Участок перекрытия ул. 50 лет Октября (от Красноармейской до Демьяна Бедного)
Начало работ 31 июля, 20:00
Окончание работ 3 августа, 06:00
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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