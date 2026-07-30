Движение в Кемерове ограничат от улицы Красноармейской до Демьяна Бедного

В Кемерове с вечера среды до утра пятницы перекроют движение по улице 50 лет Октября. Ограничения введут на участке от улицы Красноармейской до улицы Демьяна Бедного, в районе кинотеатра "Космос".
Движение полностью заблокируют с 20:00 31 июля и восстановят к 06:00 3 августа. В СГК Кузбасса сообщили, что перекрытие необходимо для ремонта теплосети — на данном участке обнаружили дефект.
Сроки работ выбрали так, чтобы основные сложности с проездом пришлись на выходные дни. Это позволит избежать транспортного коллапса в центре города в будни, когда нагрузка на дорогу максимальна.
|Параметр
|Детали
|Участок перекрытия
|ул. 50 лет Октября (от Красноармейской до Демьяна Бедного)
|Начало работ
|31 июля, 20:00
|Окончание работ
|3 августа, 06:00
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