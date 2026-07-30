ЦУР Дагестана планирует привлекать больше молодежи к спасательному волонтерству

ЦУР Дагестана и Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) усиливают взаимодействие для более быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в республике. Руководители организаций Исрафил Исрафилов и Казбек Айдемиров договорились наладить систему оперативного обмена данными при поступлении сигналов от жителей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа людей на ферме

Сотрудничество уже работает на практике: студенты-спасатели выезжали на помощь людям в Махачкале, селе Адильотар и поселке Мамедкала. Сигналы о необходимости помощи в этих населенных пунктах поступали через платформу ЦУР.

"Мы видим, насколько важно, чтобы между добровольцами и государственными структурами была выстроена постоянная координация. Это позволяет быстрее реагировать на обращения жителей и эффективнее помогать людям", — отметил руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.

По словам Казбека Айдемирова, связь с ЦУР помогает добровольцам мгновенно получать информацию о месте происшествия и быстрее приступать к работе. Помимо оперативного реагирования, стороны планируют привлекать больше молодежи республики к спасательному волонтерству.

Локации последних выездов ВСКС Источник сигнала Махачкала, с. Адильотар, п. Мамедкала ЦУР Дагестана

Для регионов с горным рельефом и сложной логистикой объединение ресурсов государственных структур и мобильных молодежных отрядов сокращает время прибытия помощи в отдаленные села. Это напрямую влияет на безопасность людей при паводках, оползнях или других природных катаклизмах.

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