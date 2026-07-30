Подрядчик в Сосногорске выплатит 7,5 млн рублей семье за срыв сроков строительства

Многодетная семья из Сосногорска вернула деньги за недостроенный дом вместе с компенсацией. Прокуратура города помогла взыскать с подрядчика 7,5 млн рублей после того, как строительная компания исчезла с деньгами заказчиков.
В 2023 году семья с тремя детьми заключила договор на строительство жилья. Общая стоимость дома составила 6 млн рублей. Заказчики внесли аванс в размере 70% от этой суммы, часть средств была направлена из материнского капитала.
К назначенному сроку дом не построили. Подрядчик перестал выходить на связь и проигнорировал официальную претензию семьи о нарушении обязательств.
Суд встал на сторону жителей. Итоговая сумма взыскания превысила первоначальный договор из-за начисленных штрафов и неустоек.
|Показатель
|Значение
|Стоимость строительства по договору
|6 млн рублей
|Сумма аванса (оплата 70%)
|4,2 млн рублей
|Итоговая сумма взыскания по суду
|7,5 млн рублей
Теперь прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили и деньги фактически поступили на счет семьи.
Необходимо составить и направить официальную письменную претензию с требованием завершить работы или вернуть деньги. Если ответа нет, следует обратиться в прокуратуру или суд.
Да, при расторжении договора в судебном порядке средства возвращаются законным представителям семьи с учетом всех условий договора и закона.
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