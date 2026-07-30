Подрядчик в Сосногорске выплатит 7,5 млн рублей семье за срыв сроков строительства

Многодетная семья из Сосногорска вернула деньги за недостроенный дом вместе с компенсацией. Прокуратура города помогла взыскать с подрядчика 7,5 млн рублей после того, как строительная компания исчезла с деньгами заказчиков.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Семья у обогревателя зимой

В 2023 году семья с тремя детьми заключила договор на строительство жилья. Общая стоимость дома составила 6 млн рублей. Заказчики внесли аванс в размере 70% от этой суммы, часть средств была направлена из материнского капитала.

К назначенному сроку дом не построили. Подрядчик перестал выходить на связь и проигнорировал официальную претензию семьи о нарушении обязательств.

"Прокурор обратился в суд с иском о расторжении договора и взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда", — сообщили в прокуратуре Сосногорска.

Суд встал на сторону жителей. Итоговая сумма взыскания превысила первоначальный договор из-за начисленных штрафов и неустоек.

Показатель Значение Стоимость строительства по договору 6 млн рублей Сумма аванса (оплата 70%) 4,2 млн рублей Итоговая сумма взыскания по суду 7,5 млн рублей

Теперь прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили и деньги фактически поступили на счет семьи.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если подрядчик не строит дом?

Необходимо составить и направить официальную письменную претензию с требованием завершить работы или вернуть деньги. Если ответа нет, следует обратиться в прокуратуру или суд.

Можно ли вернуть средства, если использовался маткапитал?

Да, при расторжении договора в судебном порядке средства возвращаются законным представителям семьи с учетом всех условий договора и закона.