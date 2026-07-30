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Топливный штаб Башкортостана усилит контроль поставок в Бирск и Стерлитамак

Россия » Поволжье » Уфа

Топливный операционный штаб Башкортостана усилит поставки бензина на заправки к выходным. Главная задача на пятницу — насытить топливом Уфу, в субботу контроль усилят в районах, включая туристические точки Бирск и Стерлитамак, а к вечеру воскресенья фокус снова сместится на уфимские АЗС.

Длинная очередь автомобилей на бензоколонке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Длинная очередь автомобилей на бензоколонке

Такой план озвучил заминистра промышленности республики Олег Тыщенко. По его словам, в пятницу ожидается повышенный спрос: автомобилисты массово заправляются перед поездками. Ситуация в Уфе стабилизируется. Две недели назад очереди на 31 заправке достигали двух тысяч машин, сегодня утром их насчитали около пятисот.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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