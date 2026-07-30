Топливный штаб Башкортостана усилит контроль поставок в Бирск и Стерлитамак

Топливный операционный штаб Башкортостана усилит поставки бензина на заправки к выходным. Главная задача на пятницу — насытить топливом Уфу, в субботу контроль усилят в районах, включая туристические точки Бирск и Стерлитамак, а к вечеру воскресенья фокус снова сместится на уфимские АЗС.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь автомобилей на бензоколонке

Такой план озвучил заминистра промышленности республики Олег Тыщенко. По его словам, в пятницу ожидается повышенный спрос: автомобилисты массово заправляются перед поездками. Ситуация в Уфе стабилизируется. Две недели назад очереди на 31 заправке достигали двух тысяч машин, сегодня утром их насчитали около пятисот.