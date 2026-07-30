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Орловский суд отправил Владимира Авилова в колонию общего режима на 3,5 года

Россия » Центр » Орел

Орловский областной суд изменил приговор бывшему мэру Болхова Владимиру Авилову и его заместителю Ирине Казаковой. Теперь экс-глава города отправится в колонию общего режима на 3,5 года, а его заместитель получила 2 года лишения свободы. Чиновников арестовали сразу после оглашения решения прямо в зале суда.

Зал судебного заседания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Зал судебного заседания

Суть обвинений и ущерб

Криминальная история началась с благоустройства парка "Болховкин луг", который строили по нацпроекту "Жильё и городская среда". Владимир Авилов подписал акт приемки объекта, хотя работы были выполнены с нарушениями: часть элементов не соответствовала проекту, а некоторые остались недостроены.

Такая халатность привела к прямым потерям для бюджета. Сумма ущерба составила более 11,6 млн рублей.

История судебных разбирательств

Дело возбудили по материалам Болховской районной прокуратуры, расследование длилось около двух лет. Осенью 2025 года суд первой инстанции вынес решение, которое многие сочли слишком мягким: Авилова и Казакову приговорили к исправительным работам на два и полтора года соответственно.

Прокуратура обжаловала этот вердикт. Сначала суд второй инстанции оставил решение без изменений, однако в итоге приговор пересмотрели в сторону ужесточения, заменив исправительные работы реальными тюремными сроками.

Лицо Первоначальный приговор Итоговый срок
Владимир Авилов (экс-мэр) 2 года исправительных работ 3,5 года колонии общего режима
Ирина Казакова (экс-заммэра) 1,5 года исправительных работ 2 года лишения свободы

Последствия для города и людей

Для жителей Болхова "Болховкин луг" стал символом неэффективного управления. О расхождениях проекта с реальностью предупреждали горожане, комиссия областного Совета народных депутатов и группа контроля Общественной палаты района. Однако доводы людей игнорировали.

Теперь за формальный подход к работе и подпись под недоделками чиновники платят личной свободой. Осужденные имеют право обжаловать решение в кассационном суде в Саратове или обратиться в Верховный суд РФ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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