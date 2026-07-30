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Минздрав Дагестана построит в Дербенте медкомплекс на 371 койку

Россия » Юг » Махачкала

В Дербенте построят новый медицинский комплекс с поликлиникой и стационаром. Объект рассчитан на обслуживание 700 тысяч человек, проживающих в южной части Дагестана.

Встреча врачей в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Встреча врачей в больнице

Новый корпус Дербентской центральной городской больницы уже включили в Схему территориального планирования РФ. По словам врио министра здравоохранения республики Алиомара Ахмедова, это позволит повысить качество специализированной помощи жителям юга региона.

Параметр комплекса Показатель
Мощность поликлиники 1300 посещений в смену
Количество коек в стационаре 371 койка
Профили отделений Хирургия, травматология, инфекционный блок и др.

"Развитие медицинской инфраструктуры должно соответствовать росту населения и потока пациентов", — подчеркнул Алиомар Ахмедов.

Строительство такого масштаба решает проблему дефицита специализированных коек и снижает нагрузку на существующие медицинские учреждения города. Для жителей прилегающих районов это означает доступ к оперативной диагностике и лечению без необходимости выезда в другие города республики.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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