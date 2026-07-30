Минздрав Дагестана построит в Дербенте медкомплекс на 371 койку

В Дербенте построят новый медицинский комплекс с поликлиникой и стационаром. Объект рассчитан на обслуживание 700 тысяч человек, проживающих в южной части Дагестана.
Новый корпус Дербентской центральной городской больницы уже включили в Схему территориального планирования РФ. По словам врио министра здравоохранения республики Алиомара Ахмедова, это позволит повысить качество специализированной помощи жителям юга региона.
|Параметр комплекса
|Показатель
|Мощность поликлиники
|1300 посещений в смену
|Количество коек в стационаре
|371 койка
|Профили отделений
|Хирургия, травматология, инфекционный блок и др.
"Развитие медицинской инфраструктуры должно соответствовать росту населения и потока пациентов", — подчеркнул Алиомар Ахмедов.
Строительство такого масштаба решает проблему дефицита специализированных коек и снижает нагрузку на существующие медицинские учреждения города. Для жителей прилегающих районов это означает доступ к оперативной диагностике и лечению без необходимости выезда в другие города республики.
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