Минздрав Дагестана построит в Дербенте медкомплекс на 371 койку

В Дербенте построят новый медицинский комплекс с поликлиникой и стационаром. Объект рассчитан на обслуживание 700 тысяч человек, проживающих в южной части Дагестана.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Встреча врачей в больнице

Новый корпус Дербентской центральной городской больницы уже включили в Схему территориального планирования РФ. По словам врио министра здравоохранения республики Алиомара Ахмедова, это позволит повысить качество специализированной помощи жителям юга региона.

Параметр комплекса Показатель Мощность поликлиники 1300 посещений в смену Количество коек в стационаре 371 койка Профили отделений Хирургия, травматология, инфекционный блок и др.

"Развитие медицинской инфраструктуры должно соответствовать росту населения и потока пациентов", — подчеркнул Алиомар Ахмедов.

Строительство такого масштаба решает проблему дефицита специализированных коек и снижает нагрузку на существующие медицинские учреждения города. Для жителей прилегающих районов это означает доступ к оперативной диагностике и лечению без необходимости выезда в другие города республики.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов