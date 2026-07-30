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Власти Костромы усиливают безопасность критических объектов теплоснабжения от атак

Россия » Центр » Кострома

В Костроме завершили гидравлические испытания тепловых сетей перед началом отопительного сезона. В ходе опрессовки обнаружили 70 дефектов, из которых 64 уже исправили.

Молочная ферма и цистерна для молока
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Молочная ферма и цистерна для молока

Специалисты ТГК-2 устраняют оставшиеся повреждения по графику. Городская коммунальная инфраструктура должна быть готова к зиме, чтобы подача тепла в дома прошла без аварий.

Отдельно обсудили охрану критически важных объектов теплоснабжения от возможных воздушных атак. Сейчас безопасность сетей обеспечивают наемные службы, но скоро к ним присоединятся бойцы регионального отряда "Барс-Кострома". Спецотряд организует круглосуточный пост охраны непосредственно на территории ТГК-2.

"Держим подготовку теплосетевого комплекса на постоянном контроле", — отметил глава города Олег Болоховец.

Показатель Значение
Обнаружено дефектов 70
Устранено дефектов 64

Для жителей Костромы такая подготовка означает снижение риска внезапных отключений горячей воды и отопления в первые недели зимы, когда нагрузка на сети максимальна.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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