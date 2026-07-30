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Работающие пенсионеры в ЛНР получат прибавку к выплатам с 1 августа

Россия » Новороссия » Луганск

С 1 августа Социальный фонд России увеличит выплаты более чем 70 тысячам работающих пенсионеров в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в региональном отделении ведомства.

Пересчёт пенсии
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пересчёт пенсии

Перерасчет затронет людей, получающих пенсию по старости или инвалидности, если работодатели уплачивали за них страховые взносы в 2025 году. Подавать заявления или приходить в офис Социального фонда для этого не нужно — процедура пройдет автоматически.

"Величина прибавки напрямую связана с размером официального заработка жителей Луганской Народной Республики: чем выше доход, тем значительнее увеличение. При этом максимальное повышение ограничено тремя пенсионными коэффициентами", — пояснили в отделении СФР.

Помимо страховых пенсий, с 1 августа пересмотрят выплаты по потере кормильца. Это коснется тех случаев, когда на счет умершего поступили взносы, которые не учли при первом назначении пенсии.

Параметр Детали перерасчета
Количество получателей Более 70 тысяч человек
Дата вступления в силу 1 августа
Ограничение прибавки Максимум 3 пенсионных коэффициента

Чтобы узнать количество накопленных коэффициентов, жители ЛНР могут заказать выписку из индивидуального лицевого счета через портал Госуслуг.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли идти в СФР или писать заявление?

Нет, перерасчет проводится автоматически на основании данных о страховых взносах.

Где уточнить детали по своей выплате?

Можно позвонить в единый контакт-центр Социального фонда России по бесплатному номеру 8 (800) 100-00-01.

Ранее, с 1 января 2025 года, СФР возобновил индексацию выплат для работающих пенсионеров в регионе. Предыдущий перерасчет страховых пенсий этой категории граждан проходил также с 1 августа.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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