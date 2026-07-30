Работающие пенсионеры в ЛНР получат прибавку к выплатам с 1 августа

С 1 августа Социальный фонд России увеличит выплаты более чем 70 тысячам работающих пенсионеров в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в региональном отделении ведомства.
Перерасчет затронет людей, получающих пенсию по старости или инвалидности, если работодатели уплачивали за них страховые взносы в 2025 году. Подавать заявления или приходить в офис Социального фонда для этого не нужно — процедура пройдет автоматически.
"Величина прибавки напрямую связана с размером официального заработка жителей Луганской Народной Республики: чем выше доход, тем значительнее увеличение. При этом максимальное повышение ограничено тремя пенсионными коэффициентами", — пояснили в отделении СФР.
Помимо страховых пенсий, с 1 августа пересмотрят выплаты по потере кормильца. Это коснется тех случаев, когда на счет умершего поступили взносы, которые не учли при первом назначении пенсии.
|Параметр
|Детали перерасчета
|Количество получателей
|Более 70 тысяч человек
|Дата вступления в силу
|1 августа
|Ограничение прибавки
|Максимум 3 пенсионных коэффициента
Чтобы узнать количество накопленных коэффициентов, жители ЛНР могут заказать выписку из индивидуального лицевого счета через портал Госуслуг.
Нет, перерасчет проводится автоматически на основании данных о страховых взносах.
Можно позвонить в единый контакт-центр Социального фонда России по бесплатному номеру 8 (800) 100-00-01.
Ранее, с 1 января 2025 года, СФР возобновил индексацию выплат для работающих пенсионеров в регионе. Предыдущий перерасчет страховых пенсий этой категории граждан проходил также с 1 августа.
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