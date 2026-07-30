Камчатский край обеспечил ветеранов СВО землей для жилья в районах их проживания

Более 300 ветеранов специальной военной операции получили бесплатные земельные участки в Камчатском крае. Право на землю имеют бойцы, удостоенные звания Героя России или награжденные российскими орденами, Георгиевским крестом и медалью "За отвагу".
Землю выделили для строительства жилья и ведения личного подсобного хозяйства. Чтобы ускорить процесс, ветеранам разрешили выбирать участки в пределах своих районов проживания. Это избавило людей от необходимости переезжать в отдаленные части полуострова.
Программа охватила не только участников СВО, но и тех, кто ранее не получал господдержку, включая ветеранов боевых действий на Донбассе и в других регионах.
|Параметр
|Детали программы
|Количество участков
|Более 300
|Целевое назначение
|Жилье, сельское хозяйство, ЛПХ
|География выбора
|Районы фактического проживания
Земля стала частью более широкого пакета мер. В 2025 году в регионе уже запустили программы по предоставлению жилья, медицинской помощи и социальных льгот для ветеранов.
"Данная мера является частью комплексной поддержки ветеранов СВО, направленной на улучшение их качества жизни и социальной защиты", — сообщили в администрации края.
Выдача земли в районах проживания снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру и позволяет ветеранам быстрее интегрироваться в местное сообщество. Учитывая специфику Камчатки с ее сложным рельефом, доступ к подходящим участкам под строительство часто становится главным препятствием для обустройства быта.
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