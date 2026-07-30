Россия удвоила финансирование льготной ипотеки для жителей новых регионов

Правительство России в два раза увеличило объем средств на программу льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных регионов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка получает налоговый вычет за ипотеку

"В бюджете заложено 5 млрд рублей на субсидирование ставки по ипотеке и страхование помещений, жизни и здоровья заемщиков. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше", — сказал Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Премьер поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать распределение средств, чтобы банки и страховые компании выдавали кредиты без задержек.

Дополнительное финансирование позволит расширить число семей, которые смогут приобрести жилье на льготных условиях. Для жителей новых регионов это основной инструмент восстановления частного жилищного фонда и решения вопроса с постоянным местом жительства.

Параметр ипотеки Условие Процентная ставка 2% годовых Максимальная сумма кредита до 6 млн рублей Первоначальный взнос от 10% стоимости жилья

Ответы на популярные вопросы

Кто может воспользоваться программой?

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных территорий.

Что входит в субсидии помимо ставки?

Государство оплачивает страхование жизни и здоровья заемщика, а также страхование самого жилого помещения.

По вопросам получения кредита следует обращаться в уполномоченные банки, участвующие в программе льготного кредитования.

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