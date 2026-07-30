Россия удвоила финансирование льготной ипотеки для жителей новых регионов

Правительство России в два раза увеличило объем средств на программу льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных регионов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В бюджете заложено 5 млрд рублей на субсидирование ставки по ипотеке и страхование помещений, жизни и здоровья заемщиков. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше", — сказал Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Премьер поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать распределение средств, чтобы банки и страховые компании выдавали кредиты без задержек.
Дополнительное финансирование позволит расширить число семей, которые смогут приобрести жилье на льготных условиях. Для жителей новых регионов это основной инструмент восстановления частного жилищного фонда и решения вопроса с постоянным местом жительства.
|Параметр ипотеки
|Условие
|Процентная ставка
|2% годовых
|Максимальная сумма кредита
|до 6 млн рублей
|Первоначальный взнос
|от 10% стоимости жилья
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных территорий.
Государство оплачивает страхование жизни и здоровья заемщика, а также страхование самого жилого помещения.
По вопросам получения кредита следует обращаться в уполномоченные банки, участвующие в программе льготного кредитования.
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