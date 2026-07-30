Спустя год после главного сейсмического толчка активность в регионе остаётся высокой. Афтершоки могут продолжаться минимум ещё год, сообщает эксперт Иванов И. И.
По его словам, основная причина текущей сейсмичности — движение магмы в недрах. За последние месяцы число зафиксированных землетрясений заметно снизилось, однако уровень опасности не меняется.
Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг и прогнозирование возможных сценариев. Правительство региона регулярно информирует население о правилах поведения при повторных сотрясениях.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.