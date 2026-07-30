Правительство Камчатского края информирует население о правилах поведения при землетрясениях

Спустя год после главного сейсмического толчка активность в регионе остаётся высокой. Афтершоки могут продолжаться минимум ещё год, сообщает эксперт Иванов И. И.

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По его словам, основная причина текущей сейсмичности — движение магмы в недрах. За последние месяцы число зафиксированных землетрясений заметно снизилось, однако уровень опасности не меняется.

"Афтершоки могут продолжаться минимум ещё год. Основная часть сейсмической активности связана с движением магмы под землёй", — отметил Иванов И. И.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг и прогнозирование возможных сценариев. Правительство региона регулярно информирует население о правилах поведения при повторных сотрясениях.