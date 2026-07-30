Авиакомпания S7 установила расписание рейсов Москва — Ижевск из Домодедово

Авиакомпания S7 открыла продажи билетов по направлению Москва — Ижевск. Рейсы появились в расписании перевозчика с 1 августа.
На текущий момент запущен один ежедневный рейс. Самолет вылетает из Ижевска в 19:30, а обратный вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) запланирован на 15:40.
|Авиакомпания
|Статус / Частота рейсов
|S7
|Новый маршрут, 1 рейс в день
|Аэрофлот / Россия
|Сообщение сохранено, введены дополнительные вылеты
|Ижавиа
|Продажи билетов остановлены с 1 августа
Перераспределение пассажиропотока вызвано приостановкой работы АО "Ижавиа". Региональный перевозчик прекратил продажу билетов из-за истечения срока действия сертификата эксплуатанта. Ранее компания обеспечивала связь между городами тремя рейсами в день.
Для жителей Удмуртии появление нового крупного игрока на маршруте означает сохранение транспортной доступности столицы, хотя общая частота вылетов временно снизилась по сравнению с периодом работы "Ижавиа".
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