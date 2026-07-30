Авиакомпания S7 установила расписание рейсов Москва — Ижевск из Домодедово

Авиакомпания S7 открыла продажи билетов по направлению Москва — Ижевск. Рейсы появились в расписании перевозчика с 1 августа.

Фото: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ил-114-300

На текущий момент запущен один ежедневный рейс. Самолет вылетает из Ижевска в 19:30, а обратный вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) запланирован на 15:40.

Авиакомпания Статус / Частота рейсов S7 Новый маршрут, 1 рейс в день Аэрофлот / Россия Сообщение сохранено, введены дополнительные вылеты Ижавиа Продажи билетов остановлены с 1 августа

Перераспределение пассажиропотока вызвано приостановкой работы АО "Ижавиа". Региональный перевозчик прекратил продажу билетов из-за истечения срока действия сертификата эксплуатанта. Ранее компания обеспечивала связь между городами тремя рейсами в день.

Для жителей Удмуртии появление нового крупного игрока на маршруте означает сохранение транспортной доступности столицы, хотя общая частота вылетов временно снизилась по сравнению с периодом работы "Ижавиа".