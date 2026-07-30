Самозанятые в Рязанской области смогут получать выплаты по больничным листам

Самозанятые жители Рязанской области получили возможность оформить выплаты по больничным листам. О запуске пилотного проекта сообщил Социальный фонд.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка с заработной платой

Программа рассчитана на период с 2026 по 2028 год. Чтобы получать пособия, человеку нужно подать заявление до 30 сентября 2027 года и ежемесячно вносить страховые взносы. Размер платежа зависит от суммы будущей выплаты, которую выберет сам работник.

Сумма страхового покрытия Ежемесячный взнос 35 000 рублей 1 344 рубля 50 000 рублей 1 920 рублей

Право на выплату пособия в размере 70% или 100% от выбранной страховой суммы появится у самозанятого после полугода регулярных платежей.

По данным ведомства, принять участие в проекте уже решили более 80 человек из региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов