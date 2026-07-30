Владимир Путин утвердил новые стандарты воспитания молодежи и кадетского образования

Владимир Путин утвердил Основы государственной политики по воспитанию молодежи и развитию кадетского образования. Документ закрепляет стандарты подготовки патриотичного поколения и должен сделать государственную службу более привлекательной для молодых людей.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба ВДНХ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ кадеты

В Дагестане уже создана база для реализации этих задач: в республике работают два кадетских корпуса, школа-интернат и четыре профильных класса. Министерство образования региона следит за качеством обучения и обновляет программы подготовки.

Новые государственные требования вводят единые образовательные стандарты. Это позволит синхронизировать обучение в разных корпусах, обновить материальную базу школ и повысить уровень квалификации учителей.

Объект / Направление Текущее состояние и задачи Кадетские корпуса (Дагестан) 2 учреждения Кадетские классы (Дагестан) 4 класса Приоритеты развития Единые стандарты, инфраструктура, подготовка кадров

"Документ направлен на воспитание патриотичной молодежи и повышение престижа госслужбы", — сообщается в материале о принятых Основах государственной политики.

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