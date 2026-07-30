В Астрахани на два месяца запретят парковку на улице Володарского

В Астрахани на два месяца запретят парковать и останавливать машины на одном из участков улицы Володарского. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины на парковке

Ограничения затронут отрезок дороги между улицами Ахматовской и Советской. Там рабочие начнут ремонт.

Запрет вступит в силу с полуночи 31 июля. Оставить автомобиль на этом участке нельзя будет до 18:00 1 октября 2026 года.

Параметр Информация Место ограничений ул. Володарского (от Ахматовской до Советской) Срок действия с 31 июля по 1 октября 2026 года Причина ремонтные работы