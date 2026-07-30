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В Астрахани на два месяца запретят парковку на улице Володарского

Россия » Юг » Астрахань

В Астрахани на два месяца запретят парковать и останавливать машины на одном из участков улицы Володарского. Об этом сообщили в городской администрации.

Машины на парковке
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины на парковке

Ограничения затронут отрезок дороги между улицами Ахматовской и Советской. Там рабочие начнут ремонт.

Запрет вступит в силу с полуночи 31 июля. Оставить автомобиль на этом участке нельзя будет до 18:00 1 октября 2026 года.

Параметр Информация
Место ограничений ул. Володарского (от Ахматовской до Советской)
Срок действия с 31 июля по 1 октября 2026 года
Причина ремонтные работы
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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