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Старшеклассники перейдут на практико-ориентированные программы с 2027 года

Россия » Юг » Махачкала

Старшеклассники в России с сентября 2027 года перейдут на новые программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Обучение станет практико-ориентированным: содержание курсов обновят с учетом актуальных достижений науки и техники.

Студенты изучают графики на планшете
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Студенты изучают графики на планшете

Пересмотр программ связан с необходимостью обеспечить технологический суверенитет страны уже на уровне школьного образования. Речь идет о подготовке выпускников, которые смогут применять теоретические знания в реальном производстве и исследованиях.

Этап обновления Срок / Статус
Запуск новых программ (10-11 классы) 1 сентября 2027 года
Завершение разработки федеральных учебников к 2029 году
Полное внедрение новых учебников к 2032 году

Параллельно Минпросвещения создает единые федеральные учебники. Этот процесс займет несколько лет: сначала книги напишут и согласуют, а затем распределят по школам страны.

В Дагестане процесс обновления образовательной базы идет поэтапно. Сейчас школы республики полностью получили учебники по истории. Следующим шагом станет закупка пособий по обществознанию для девятых и десятых классов в 2026 году.

"Технологический суверенитет важен в образовательном плане", — отметил Максим Костенко, представитель Минпросвещения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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