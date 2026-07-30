Старшеклассники перейдут на практико-ориентированные программы с 2027 года

Старшеклассники в России с сентября 2027 года перейдут на новые программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Обучение станет практико-ориентированным: содержание курсов обновят с учетом актуальных достижений науки и техники.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Студенты изучают графики на планшете

Пересмотр программ связан с необходимостью обеспечить технологический суверенитет страны уже на уровне школьного образования. Речь идет о подготовке выпускников, которые смогут применять теоретические знания в реальном производстве и исследованиях.

Этап обновления Срок / Статус Запуск новых программ (10-11 классы) 1 сентября 2027 года Завершение разработки федеральных учебников к 2029 году Полное внедрение новых учебников к 2032 году

Параллельно Минпросвещения создает единые федеральные учебники. Этот процесс займет несколько лет: сначала книги напишут и согласуют, а затем распределят по школам страны.

В Дагестане процесс обновления образовательной базы идет поэтапно. Сейчас школы республики полностью получили учебники по истории. Следующим шагом станет закупка пособий по обществознанию для девятых и десятых классов в 2026 году.

"Технологический суверенитет важен в образовательном плане", — отметил Максим Костенко, представитель Минпросвещения.

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