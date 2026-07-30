Три из пяти поддельных банкнот в Мордовии оказались по 5000 рублей

В банковском секторе Республики Мордовия за второй квартал 2026 года обнаружили пять фальшивых купюр. Больше всего подделок зафиксировали среди банкнот номиналом 5000 рублей — их было три. Также в оборот попали по одной подделке в 1000 и 2000 рублей.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Чтобы не принять фальшивку за настоящие деньги, специалисты советуют проверять минимум три защитных признака каждой купюры. Сделать это можно без специальной техники:

На просвет: ищите водяные знаки;

ищите водяные знаки; При наклоне: следите за изменением цвета или свойств элементов (оптически переменные эффекты);

следите за изменением цвета или свойств элементов (оптически переменные эффекты); На ощупь: найдите элементы с выпуклым рельефом.

Инструкции по проверке доступны в мобильном приложении "Банкноты Банка России" и на сайте регулятора в разделе "Наличное денежное обращение".

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