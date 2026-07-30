Три из пяти поддельных банкнот в Мордовии оказались по 5000 рублей

В банковском секторе Республики Мордовия за второй квартал 2026 года обнаружили пять фальшивых купюр. Больше всего подделок зафиксировали среди банкнот номиналом 5000 рублей — их было три. Также в оборот попали по одной подделке в 1000 и 2000 рублей.
Чтобы не принять фальшивку за настоящие деньги, специалисты советуют проверять минимум три защитных признака каждой купюры. Сделать это можно без специальной техники:
Инструкции по проверке доступны в мобильном приложении "Банкноты Банка России" и на сайте регулятора в разделе "Наличное денежное обращение".
Сотрудники розничных торговых сетей могут пройти дистанционные курсы по определению подлинности денег. Обучение бесплатное и проходит в онлайн-формате.
|Параметр курса
|Условия
|Продолжительность
|около 6 академических часов
|Срок освоения
|до 1 месяца
|Итог обучения
|именной сертификат (после теста)
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