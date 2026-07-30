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Три из пяти поддельных банкнот в Мордовии оказались по 5000 рублей

Россия » Поволжье » Саранск

В банковском секторе Республики Мордовия за второй квартал 2026 года обнаружили пять фальшивых купюр. Больше всего подделок зафиксировали среди банкнот номиналом 5000 рублей — их было три. Также в оборот попали по одной подделке в 1000 и 2000 рублей.

Пять тысяч рублей
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Пять тысяч рублей

Чтобы не принять фальшивку за настоящие деньги, специалисты советуют проверять минимум три защитных признака каждой купюры. Сделать это можно без специальной техники:

  • На просвет: ищите водяные знаки;
  • При наклоне: следите за изменением цвета или свойств элементов (оптически переменные эффекты);
  • На ощупь: найдите элементы с выпуклым рельефом.

Инструкции по проверке доступны в мобильном приложении "Банкноты Банка России" и на сайте регулятора в разделе "Наличное денежное обращение".

Бесплатное обучение для кассиров

Сотрудники розничных торговых сетей могут пройти дистанционные курсы по определению подлинности денег. Обучение бесплатное и проходит в онлайн-формате.

Параметр курса Условия
Продолжительность около 6 академических часов
Срок освоения до 1 месяца
Итог обучения именной сертификат (после теста)
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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