Налоговые уведомления в Кировской области переведут в электронный вид

С 1 августа жители Кировской области начнут получать налоговые уведомления в электронном виде. Документы будут приходить в личный кабинет на портале "Госуслуги". Сообщил об этом Минфин России.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Настройки мобильной сети на смартфоне

В цифровых уведомлениях укажут суммы налогов, размер задолженностей и крайние сроки оплаты. Пользователи смогут сохранять файлы или распечатывать их. Переход на электронный формат ускорит обработку бумаг и позволит людям быстрее узнавать о своих обязательствах перед бюджетом.

В ближайшее время в регионе запустят систему автоматического информирования. Она будет уведомлять налогоплательщиков о возникновении новых платежей, чтобы избежать расхождений в данных.

Развитие электронного документооборота продолжится: в следующие месяцы через "Госуслуги" планируют передавать и другие виды налоговых документов.

Параметр Детали Дата запуска 1 августа Платформа получения Личный кабинет "Госуслуг" Состав уведомления Суммы налогов, долги, сроки уплаты

"Цифровизация налоговых уведомлений сокращает время на обработку документов и упрощает взаимодействие с государством", — пояснили в Минфине России.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов