Налоговые уведомления в Кировской области переведут в электронный вид

С 1 августа жители Кировской области начнут получать налоговые уведомления в электронном виде. Документы будут приходить в личный кабинет на портале "Госуслуги". Сообщил об этом Минфин России.
В цифровых уведомлениях укажут суммы налогов, размер задолженностей и крайние сроки оплаты. Пользователи смогут сохранять файлы или распечатывать их. Переход на электронный формат ускорит обработку бумаг и позволит людям быстрее узнавать о своих обязательствах перед бюджетом.
В ближайшее время в регионе запустят систему автоматического информирования. Она будет уведомлять налогоплательщиков о возникновении новых платежей, чтобы избежать расхождений в данных.
Развитие электронного документооборота продолжится: в следующие месяцы через "Госуслуги" планируют передавать и другие виды налоговых документов.
|Параметр
|Детали
|Дата запуска
|1 августа
|Платформа получения
|Личный кабинет "Госуслуг"
|Состав уведомления
|Суммы налогов, долги, сроки уплаты
"Цифровизация налоговых уведомлений сокращает время на обработку документов и упрощает взаимодействие с государством", — пояснили в Минфине России.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.