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Количество детских лагерей в Карелии выросло до 119 объектов

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Летом в Карелии в детских лагерях отдохнут 6200 человек. В этом сезоне в республике открыли 119 лагерей разного формата — на семь больше, чем в прошлом году, сообщили в региональном министерстве образования и спорта.

детский лагерь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
детский лагерь

Для ребят подготовили программы с походами, экскурсиями, мастер-классами, кружками и спортивными секциями. В июне площадки дневного пребывания приняли около 24,5 тысячи детей.

Направление отдыха Количество детей (чел.)
Лагеря Карелии 6 200
Краснодарский край и Волгоградская область 734 (план — еще 180)
Федеральные лагеря 184
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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