Летом в Карелии в детских лагерях отдохнут 6200 человек. В этом сезоне в республике открыли 119 лагерей разного формата — на семь больше, чем в прошлом году, сообщили в региональном министерстве образования и спорта.
Для ребят подготовили программы с походами, экскурсиями, мастер-классами, кружками и спортивными секциями. В июне площадки дневного пребывания приняли около 24,5 тысячи детей.
|Направление отдыха
|Количество детей (чел.)
|Лагеря Карелии
|6 200
|Краснодарский край и Волгоградская область
|734 (план — еще 180)
|Федеральные лагеря
|184
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.