Количество детских лагерей в Карелии выросло до 119 объектов

Летом в Карелии в детских лагерях отдохнут 6200 человек. В этом сезоне в республике открыли 119 лагерей разного формата — на семь больше, чем в прошлом году, сообщили в региональном министерстве образования и спорта.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ детский лагерь

Для ребят подготовили программы с походами, экскурсиями, мастер-классами, кружками и спортивными секциями. В июне площадки дневного пребывания приняли около 24,5 тысячи детей.

Направление отдыха Количество детей (чел.) Лагеря Карелии 6 200 Краснодарский край и Волгоградская область 734 (план — еще 180) Федеральные лагеря 184